Šikana ve francouzské vládě. Policie vyšetřuje sebevraždy kolem premiéra

Ponižování, urážlivé poznámky a čím dál větší izolace, včetně přesunu do kanceláře v suterénu. Tak podmínky popisuje zaměstnankyně korespondenčního oddělení úřadu předsedy vlády, v médiích citovaná jen jako Laura. Ta se poté, co si v březnu vzali život dva úředníci z různých oddělení a co se její interními stížnostmi nikdo nezabýval, vydala na policii a oznámila „institucionální psychické obtěžování“.
Policistům řekla, že stres a toxické prostředí v práci dohnaly k pokusu o sebevraždu i ji. Prožité zesměšňování a urážky přirovnává k „šikaně na školním dvoře“. Ostatní ji prý vyloučili ze schůzí a obecně jí dávali najevo, že je „neviditelná“. Jako úřednice přitom pracuje už třicet let a do své poslední funkce se vypracovala z nejnižších pozic. V práci jí však prý jen doporučili, aby dala výpověď.
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V lednu tak sepsala závěť a připravila všechno potřebné pro svůj vlastní pohřeb. Jednoho dubnového dne se pak Laura vydala na nádraží s úmyslem vrhnout se pod přijíždějící vlak, na poslední chvíli jí v tom však zabránil neznámý cestující. „Byl to zoufalý čin po šestnácti měsících utrpení v práci,“ uvádí veřejnoprávní stanice Radio France.
V sídle premiéra v paláci Hôtel de Matignon a dalších kancelářích pracuje na 3,5 tisíce zaměstnanců. Tamní atmosféra se údajně zhoršila poté, co prezident Emmanuel Macron po předčasných volbách z roku 2024 ztratil většinu v parlamentu a ve funkci premiéra se v rychlém sledu vystřídali Michel Barnier, François Bayrou a nynější šéf vlády Sébastien Lecornu.
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„Každé čtyři až šest měsíců přichází nová armáda. Ředitel kabinetu vtrhne dovnitř a chce zavést nové pořádky. Mění se týmy, přeskupují se kanceláře, telefony... Musíme se přizpůsobit novým požadavkům nového šéfa,“ popisuje jeden z úředníků.
Kromě dvou sebevražd, kdy jeden ze zaměstnanců skočil pod vlak a druhý se zabil u sebe doma, média informují i o jednom podezřelém úmrtí. Mrtvého našli na toaletě přímo na pracovišti. „Z důkazů obsažených ve spisu jasně vyplývá, že činnost úřadu předsedy vlády byla značně destabilizována, a to zejména od rozpuštění Národního shromáždění,“ uvedla Lauřina právnička.
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„Jsme svědky nepřijatelného chování a extrémní konkurence mezi zaměstnanci. Aby se člověk dostal nahoru, musí ostatním šlapat po hlavě. Pracovní pozice jsou velmi žádané, zejména v politice. U státních úředníků… to vede k naprosté ztrátě soudnosti,“ dodala.
Pařížská prokuratura potvrdila, že na základě stížnosti podané 25. června rozjela vyšetřování. Podle médií je Lauřina stížnost na policii „velmi neobvyklá, možná až bezprecedentní“, protože vyšla z úřadu, který si zakládá na diskrétnosti. Interní vyšetřování už nicméně zahájilo i vedení „Matignonu“, které se sešlo se zástupci odborů.
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„Předcházení psychosociálním rizikům je naší hlavní prioritou,“ uvedla šéfka premiérovy kanceláře Laure Marionová. Média poznamenávají, že nikdo ze zesnulých nepracoval přímo se šéfem francouzské vlády. Lecornu nicméně prostřednictvím své kanceláře vzkázal, že situaci bere velmi vážně.
„Zdraví a bezpečnost zaměstnanců jsou absolutní prioritou. Předseda vlády požádal o provedení auditu psychosociálních rizik ve službách premiéra. Současně probíhají tři správní šetření. Služby budou plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení,“ uvedla kancelář premiéra.