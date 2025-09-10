Blokujme všechno! Lecornu se ujal úřadu premiéra, Francií zmítají protesty

Změna vlády se odehrává v době, kdy v ulicích francouzských měst začaly demonstrace hnutí Bloquons tout (Blokujme všechno) proti francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a proti úsporným opatřením, vysokým životním nákladům a nerovnosti.
Macron jmenoval Lecornua novým premiérem v úterý, kdy zároveň Bayrou podal demisi poté, co jeho menšinová vláda v pondělí neustála hlasování parlamentu o důvěře. Lecornu je už pátým francouzským premiérem za poslední dva roky.
|
Macron jmenoval Lecornua, pátého premiéra za dva roky. Francii čekají bouře
„Budou muset nastat zlomy, a nejen ve formě, nejen v metodě, ale i v obsahu,“ řekl Lecornu v krátkém proslovu na předávací ceremonii. Nový premiér oznámil, že se už ve středu odpoledne a pak v nadcházejících dnech setká se zástupci jednotlivých politických sil a také odborů. Jeho vláda prý bude „kreativnější“ při řešení problémů v nynější politické situaci a „serióznější“ ve způsobu, jakým bude spolupracovat s opozicí, slíbil bývalý konzervativec, který se k Macronovu centristickému hnutí Obnova (Renaissance) přidal v roce 2017.
Francie v posledních měsících čelila sílící politické krizi vyvolané návrhem rozpočtu na rok 2026. Bayrou v něm plánoval škrty a zvyšování daní. Ve snaze získat podporu pro nepopulární opatření na konci srpna překvapivě oznámil, že vyzve parlament k hlasování o vyslovení nedůvěry, které ovšem jeho vláda v pondělí neustála.
|
Macron selhal, systém potřebuje revizi. Ale Le Penová lék nepřinese, říká politolog
Lecornu rovněž ocenil odvahu svého předchůdce. Bayrou slíbil, že jeho tým co nejvíce pomůže nové vládě při přebírání vládní odpovědnosti.
Žluté vesty v novém
Protestující ve Francii ve středu narušovali dopravu, zapalovali popelnice a občas se střetávali s policií na protest proti prezidentu Macronovi i plánovaným rozpočtovým škrtům. Zadrženo bylo téměř 300 lidí. Francouzský ministr vnitra Bruno Retailleau varoval, že později odpoledne by se k protestujícím mohly připojit radikálnější skupiny.
Desetitisíce příslušníků bezpečnostních sil, které byly rozmístěny po celé zemi, odstraňovaly blokády co nejrychleji, uvedly úřady. Francii tak podle nich prozatím přes některé potyčky blokády neochromily.
V Paříži policie použila slzný plyn proti mladým lidem blokujícím vchod do jedné ze středních škol a hasiči odstraňovali ohořelé předměty z barikády. Policie uvedla, že zabránila velké skupině asi tisíc protestujících ve vstupu na vlakové nádraží Gare du Nord.
„Očekávala jsem buď rozpuštění (parlamentu), nebo levicového premiéra, a my nemáme ani jedno, je to frustrující,“ řekla 18letá studentka Lisa Venierová, která byla mezi demonstranty poblíž nádraží.
Hnutí Bloquons tout nemá centralizované vedení a je organizováno na sociálních sítích. Podle expertů vzešlo od krajně pravicových skupin, ale postupně ho převzala levice a krajní levice. Nyní je přirovnáváno k protestům takzvaných Žlutých vest z roku 2018, které původně reagovalo na zdražení pohonných hmot, ale přerostlo v širší hnutí proti Macronovi a jeho plánům na ekonomické reformy.
|
9. září 2025