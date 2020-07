V Paříži se koná tradiční vojenská přehlídka, je věnována zdravotníkům

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Oslavy největšího francouzského svátku se konají u příležitosti 231. výročí dobytí nenáviděné věznice Bastily a počátku Velké francouzské revoluce z roku 1789. Koronavirus letos podobu svátku zcela proměnil.

Poprvé od roku 1945 se nekoná rozsáhlá vojenská přehlídka na třídě Champs-Élysées a místo světových státníků byli na oslavy pozvány zdravotní sestry, lékaři, pečovatelky, výrobci respirátorů, laboratorní technici a další lidé, kteří Francii udržovali v chodu během karantény. Přišli také příbuzní zdravotníků, kteří nemoci covid-19 podlehli.

Přehlídky se zúčastnily i vojenské skupiny z Německa, Švýcarska, Rakouska a Lucemburska, tedy zemí, které v kritické situaci přijaly do svých nemocnic dohromady 161 francouzských pacientů. Defilé se účastní na 2 000 vojáků, což je zhruba polovina obvyklého počtu z minulých let. Dohromady se slavnosti účastní do pěti tisíc lidí.

Uskutečnily se však obvyklé přelety stíhaček nad dějištěm oslav a odpoledne prezident vystoupí v tradičním televizním rozhovoru, v němž má nastínit i plány na překonání koronavirové krize. Na pozdní večer je pak plánovaný ohňostroj u Eiffelovy věže.

Odpoledne uspořádá šest odborových centrál manifestaci zdravotnického personálu. Zdravotníci chtějí poukázat také na nepřipravenost zdravotního systému na pandemii.

Boj proti koronaviru, který si v zemi vyžádal více než 30 000 životů, je hlavním tématem centrální oslavy v centru Paříže. „Tato ceremonie bude symbolem odhodlání celého národa,“ řekl Macron už v pondělí v proslovu k armádním důstojníkům. „Bude také symbolem naší houževnatosti,“ dodal.

Letošní oslavy připomínají také prezidenta Charlese de Gaullea z let 1959-1969, který jako vůdčí postava odboje před 80 lety vyzval k boji proti nacistickým okupantům Francie.