Rozsáhlé požáry ve Francii vedly k rozpoutání ohňů politických půtek. Opozice kritizuje vládu prezidenta Emmanuela Macrona, že nezajistila včas letadla pro hašení plamenů. Krajně pravicové Národní sdružení též kritizuje zelenou politiku jako překážku pro hasiče. Vláda naopak vyčítá opozici, že nehlasovala pro opatření navyšující prostředky na boj s požáry.
„Vyhrajeme tuhle bitvu,“ prohlásil Macron plný optimismu během pondělní návštěvy Bordeaux, kde vyjádřil podporu hasičům. Jednu nicméně už jistě prohrál. Jeho výzva k jednotě nedošla k uším politických stran ve Francii, které vedou spory o tom, kdo může za rozšíření rozsáhlých požárů.
Koupit hasící letadlo Canadair není totéž jako jít si koupit toustovač.
Julien Marionšéf francouzské civilní obrany