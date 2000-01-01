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Lesní požáry, které decimují jihozápad Francie, zasáhly i obec Le Porge nedaleko města Bordeaux. Jak ukazují snímky z dronů, některé budovy srovnal žár se zemí. Podle oficiálních údajů shořelo v obci celkem 183 domů. Místní obyvatelé se přitom hněvají na úřady a podezírají je z toho, že mnohonásobně větší snahu o boj s požáry věnovaly nedaleké rezidenční čtvrti Cap Ferret, která je domovem mnoha milionářů.
Autor: Reuters
Prefektka departementu Gironde Sofie Brocasová, ve kterém obec Le Porge leží a jehož hlavním městem je právě Bordeaux, podle francouzských médií řekla, že nyní není čas na to vzájemně se obviňovat.
Autor: AP
Pro mnoho místních však rozdíl mezi podporou poskytnutou jejich oblasti a podporou poskytnutou Cap Ferretu – poloostrovu známému sídly milionářů, na který se zpočátku soustředily francouzské hasičské zásahy – mluví sám za sebe.
Autor: Reuters
„Vím, že Cap Ferret je turisticky atraktivní destinace, ale i tak,“ řekla Cecile Boudouová, jejíž rodiče ve věku 76 a 80 let museli v noční mlze řídit po neznačených lesních cestách, aby unikli ze svého hořícího domu v Le Porge. „Je to politické rozhodnutí,“ cituje obyvatelku agentura AFP.
Autor: AP
Brocasová se brání slovy o nepředvídatelnosti směru požárů. To jí ale spousta z přibližně 3 700 obyvatel nevěří.
Autor: Reuters
„V důsledku toho se nad vesnicí rozhostila atmosféra rozhořčené nedůvěry; jsou zde řady zničených domů, ohořelé vraky aut a staré jabloně, jejíž plody leží na zemi spálené na uhel,” popsali reportéři AFP situaci v obci Le Porge.
Autor: AP
Situaci se pokouší uklidňovat i starosta Le Porge Martial Zaninetti. „Chápu ten hněv, který panuje, ale zatím nejsme v situaci, kdy bychom mohli analyzovat, co se stalo,“ cituje jeho slova AFP. Agentura akcentuje také fakt, že obyvatelé z podle nich nezvládnuté situace neviní hasiče.
Autor: Reuters
„Prostředky byly k dispozici, ale požár se vymkl kontrole. Šířil se do všech směrů,“ pokračoval starosta s tím, že není dobré dělat unáhlené závěry.
Autor: AP
Pierre Alexandre, který koordinoval dobrovolníky pomáhající hasičům v sousední vesnici Le Temple, tvrdil, že tomuto regionu nebylo přiděleno dostatek hasičských jednotek a vozidel a že byl obětován ve prospěch zámožných obyvatel Cap Ferret. „Měli jsme naše zdroje rozdělit lépe,“ lamentoval Alexandre.
Autor: AP
Provozovatel jídelny Manu Gonclaves, který se také rozhodl pomoci, připravoval pro záchranáře pečené kuře. „Jednoho hasiče jsme našli, jak spí v příkopu,” líčí.
Autor: AP
„Tady to hořelo, zatímco v Cap Ferretu ne. Všichni odjeli do Cap Ferretu, aby ochránili ten poloostrov, i když to tady hořelo,“ řekl agentuře AFP syn Gonclavese Theo.
Autor: AP
Členka městské rady v La Porge Dorothe Benassiová rovněž zdůrazňuje, že její spoluobčané se cítili opuštění, když úřady přesměrovaly zdroje do Cap Ferret. „To platí pro všechny – dobrovolníky, hasiče, prostě pro všechny,“ dodala Benassiová.
Autor: Reuters
„Myslím, že mnozí z nich nikdy nezažili požár takového rozsahu,“ řekla dobrovolnice Nathalie Augonnetová britské stanici BBC. „Jsem trochu zdrcená kvůli tomuto krásnému městu, jeho lesům, divoké přírodě a lidem, kteří přišli o tolik,“ dodala dobrovolnice.
Autor: Reuters
List The Times přinesl příběh rodiny Davisových. Ti kempovali u nedalekého jezera Lacanau. „Slunce zčervenalo,“ vypráví Adam Davis. „Bylo to hrozné. Po příjezdu v pátek nám bylo takové horko, že jsme si šli zaplavat do jezera a tam jsme si všimli, že na hladině je vrstva popela a že na nás padá černý popel.“
Autor: Reuters
„Technicky vzato jsme nebyli evakuovaní, protože nám nikdo neřekl, abychom odešli, ale na kempu už zůstalo jen asi tucet lidí, a tak jsme se rozhodli připojit k hromadnému odchodu,” popsal následně Davis. „Bylo to trochu jako ve filmu Čelisti, když policejní náčelník říká lidem, aby vylezli z vody, zatímco starosta trvá na tom, že pláž je bezpečná,“ žertuje. Dodal, že s rodinou viděli přes jezero, jak obec Le Porge hoří.
Autor: Reuters
Rozsáhlé požáry na jihozápadě Francie zlikvidovaly tisíce hektarů porostu. K úternímu ránu se podle tamních úřadů oheň nešíří. V prefektuře Gironde muselo opustit své domovy na 220 tisíc lidí. Doutnající vegetace může pod vlivem vysokých teplot, které neustupují, znovu vzplanout. Požáry ve stejnou dobu trápí také Španělsko.
Autor: Reuters