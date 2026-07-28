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Z domovů jim zbyla jen suť. Úřady chránily před požáry spíš milionáře, zuří místní

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  11:07
Dronové záběry zachycují shořelou budovu ve vesnici Le Porge na západu Francie.... Důsledky požáru ve vesnici Le Porge na západu Francie. (27. července 2026) Dronové záběry zachycují shořelou dodávku ve vesnici Le Porge na západu... Lidé ve francouzské vesnici Le Porge sledují extrémní bouřkové mraky, tzv.... Dronové záběry zachycují shořelou budovu ve vesnici Le Porge na západu Francie.... Důsledky požáru ve vesnici Le Porge na západu Francie. (27. července 2026) Dronové záběry zachycují shořelou budovu ve vesnici Le Porge na západu Francie.... Důsledky požáru ve vesnici Le Porge na západu Francie. (27. července 2026) Záběry zachycují shořelou budovu ve vesnici Le Porge na západu Francie. (27.... Záběry zachycují shořelou budovu ve vesnici Le Porge na západu Francie. (27.... Dronové záběry zachycují shořelou budovu ve vesnici Le Porge na západu Francie.... Dronové záběry zachycují shořelou budovu ve vesnici Le Porge na západu Francie....
Lesní požáry, které decimují jihozápad Francie, zasáhly i obec Le Porge nedaleko města Bordeaux. Jak ukazují snímky z dronů, některé budovy srovnal žár se zemí. Podle oficiálních údajů shořelo v obci celkem 183 domů. Místní obyvatelé se přitom hněvají na úřady a podezírají je z toho, že mnohonásobně větší snahu o boj s požáry věnovaly nedaleké rezidenční čtvrti Cap Ferret, která je domovem mnoha milionářů.

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Témata: Francie, Le Porge, požár

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