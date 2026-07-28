Z domovů jim zbyla jen suť. Úřady chránily před požáry spíš milionáře, zuří místní

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KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy
Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...
Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa
Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...
Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu
Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...
V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat
V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....
Obří duha z naháčů. Fotograf na Kanárech podpořil LGBT+ komunitu
Nejnovější projekt amerického fotografa Spencera Tunicka v neděli oživl na náměstí v Las Palmas. Nazí lidé natření rozličnými barvami, kteří stáli v zástupech nebo leželi na zemi, vytvořili obrazec...
Zemřel Glen Hansard, irský zpěvák spojený s Českem. Havaroval na motorce
Při dopravní nehodě zemřel podle irských médií zpěvák Glen Hansard (56). Spolu s Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za baladu Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. S českou zpěvačkou...
Staral se o lidi, staral se o Irsko. K smrti Hansarda se vyjádřil i irský exprezident
Upřímnou soustrast a podporu rodině vyjadřují po tragické smrti Glena Hansarda osobnosti Irska i České republiky. Irský oscarový zpěvák zemřel při nehodě na motorce ve věku 56 let ve středu brzy ráno...
Zvýšení schodku rozpočtu nad 310 miliard korun je alarmující, shodují se analytici
Schodek státního rozpočtu bude v příštím roce významně pod 400 miliardami korun, řekl v úterý premiér Andrej Babiš. Podle ministryně financí Aleny Schillerové bude přesnější odhad deficitu možné...
Přichází rozhodujících 12 hodin, hlásí Španělsko. Požáry už spálily tisíce hektarů
Situace kolem rozsáhlých požárů v okolí Madridu je zatím příznivá, rozhodujících ale bude následujících 12 hodin, řekl ve středu španělský premiér Pedro Sánchez. Do oblasti se podle meteorologů vrátí...
Senát v tajné volbě zvolil šéfa městské knihovny členem Rady České televize
Senát v tajné volbě zvolil Tomáše Řeháka novým členem Rady České televize. Ředitel Městské knihovny v Praze už jednou v radě do letošního března působil. O místo v radě po spisovateli Jiřím...
„Rád bych vrátil peníze, ale nic jsem nezískal.“ Tresty pro falešné bankéře platí
Tři Češi, kteří podváděli své spoluobčany z call-centra na Ukrajině coby falešní telefoničtí bankéři, si odpykají po sedmi letech vězení. Tresty jim ve středu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud,...
Historický zlom a boží zásah. Lavrov velebí Jelcina za „předání moci“ Putinovi
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil předání prezidentské moci Borisem Jelcinem Vladimiru Putinovi za důkaz zvláštního božího zásahu. Podle něj právě díky tomu Rusko překonalo krizové období...
Morawiecki oznámil vznik nové frakce, spor v polské PiS rozdělil voliče strany
Bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki ve středu oznámil vznik nové parlamentní frakce se 40 zákonodárci. Stalo se tak po rozkolu ve straně Právo a spravedlnost (PiS) ohledně dalšího směřování...
Jedenáctiletá dívka chtěla skočit ze střechy, pohotoví policisté ji včas zachytili
Dramatické sekundy na střeše parkovacího domu v Třebíči rozhodly o životě jedenáctileté dívky. Na hraně střechy ji v posledním okamžiku strhli do bezpečí třebíčští policisté Marek Roupec a Adam...
Tváří v tvář nestvůrné královně. Před 40 lety režisér Cameron uvedl své Vetřelce
Existuje jen málo filmových pokračování, které se mohou směle a bez hnutí brvy podívat do očí originálu. Akční hororové sci-fi Vetřelci, které mělo premiéru 18. července před čtyřiceti lety, mezi ně...
Kamion po nehodě částečně blokuje Barrandovský most, doprava kolabuje
Srážka kamionu s osobním autem komplikuje ve středu odpoledne provoz na Barrandovském mostě. Na místě podle reportéra iDNES.cz kolabuje doprava. Z důvodu odstraňování následků nehody bude ve směru na...
Na Karlštejn či Hlubokou zdarma? Jedině s rezervací, upozorňují památkáři
Ministerstvo kultury otevře letos ve dvou mimořádných termínech 30. srpna a 27. září státní hrady a zámky pro veřejnost zdarma. Navazuje tak na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií a...