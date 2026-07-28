Francouzi zadrželi mladíka, kterého viní ze založení série požárů

Zdroj blízký vyšetřování podle AFP uvedl, že muž je podezřelý z účasti na vzniku požáru, který od 21. července ničí pohoří Gros Bessillon. V ohrožení je několik vesnic v centrální části departmentu.
Muže se podařilo v sobotu zadržet zejména díky záznamům z kamerového systému. Byl obviněn ze spálení dřeva, lesů, vřesovišť, křovinatých porostů nebo plantáží patřících jiným osobám, čímž způsobil nevratnou škodu na životním prostředí.
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Na zásahu se již osmý den podílí více než tisíc hasičů, požár ovšem stále hoří. „Příznivé noční podmínky, kdy utichl vítr a byla vysoká vlhkost vzduchu, umožnily pracovat na okrajích požáru a zasahovat proti opětovnému vzplanutí v oblastech Correns a Barjols,“ uvedly v úterý v prohlášení místní úřady.
Od 6. července bylo zadrženo kvůli podezření ze žhářství 162 osob, sdělil dříve francouzský premiér Sébastien Lecornu. Veřejnost ujistil, že žháři budou vypátráni, zadrženi a budou se za své činy zodpovídat před soudem. Úřady v departementu Var vedou vyšetřování s cílem zjistit příčinu dalších nedávných požárů.
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22. července 2026