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Francouzi zadrželi mladíka, kterého viní ze založení série požárů

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  14:35
V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají...

V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají plameny. (21. července 2026) | foto: Reuters

V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají...
V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají...
V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají...
V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají...
15 fotografií
Francouzské úřady předběžně zadržely a obvinily 23letého muže podezřelého ze založení série požárů v departementu Var na jihovýchodě země. Podezřelý je stíhán kvůli založení požárů mezi 19. a 24. červencem v obcích Brignoles, Cabasse a Vins-sur-Caramy. Oheň zasáhl přibližně 4 500 hektarů půdy a způsobil evakuaci několika stovek lidí.

Zdroj blízký vyšetřování podle AFP uvedl, že muž je podezřelý z účasti na vzniku požáru, který od 21. července ničí pohoří Gros Bessillon. V ohrožení je několik vesnic v centrální části departmentu.

Muže se podařilo v sobotu zadržet zejména díky záznamům z kamerového systému. Byl obviněn ze spálení dřeva, lesů, vřesovišť, křovinatých porostů nebo plantáží patřících jiným osobám, čímž způsobil nevratnou škodu na životním prostředí.

Jeho název zní děsivě, a tak i vzniká. Pyrokumulonimbus se rodí z žáru a kouře

Na zásahu se již osmý den podílí více než tisíc hasičů, požár ovšem stále hoří. „Příznivé noční podmínky, kdy utichl vítr a byla vysoká vlhkost vzduchu, umožnily pracovat na okrajích požáru a zasahovat proti opětovnému vzplanutí v oblastech Correns a Barjols,“ uvedly v úterý v prohlášení místní úřady.

Od 6. července bylo zadrženo kvůli podezření ze žhářství 162 osob, sdělil dříve francouzský premiér Sébastien Lecornu. Veřejnost ujistil, že žháři budou vypátráni, zadrženi a budou se za své činy zodpovídat před soudem. Úřady v departementu Var vedou vyšetřování s cílem zjistit příčinu dalších nedávných požárů.

22. července 2026
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