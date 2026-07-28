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Kritická situace. Francie čelí kvůli požárům největší evakuaci mimo období války

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  19:22
Letadlo shazuje hasicí prostředek na lesní požár u obce Saint-Jean-d’Illac na...

Letadlo shazuje hasicí prostředek na lesní požár u obce Saint-Jean-d’Illac na jihozápadě Francie. (28. července 2026) | foto: EMMA DA SILVAAP

Letecký záběr zachycuje budovy zničené lesním požárem u města Biscarrosse na...
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Francouzské úřady v úterý nařídily evakuaci dalších 4000 lidí z turistických středisek z pobřeží Atlantského oceánu kvůli pokračujícím rozsáhlým požárům. Nadále se tak rozšiřuje patrně největší evakuace obyvatelstva v dějinách země mimo období války.

Rozhodnutí o evakuaci dalších tisíců lidí padlo poté, co návrat veder ohrozil křehkou kontrolu hasičů nad rozsáhlým lesním požárem západně od Bordeaux.

Hasičské jednotky během noci na úterý udržely požár v regionu Gironde pod kontrolou a rozloha spálené oblasti zůstala na 420 čtverečních kilometrech. Úřady označily požár za stabilizovaný, ale ne za uhašený, a uvedly, že se stále může vymknout kontrole, jakmile teploty stoupnou a vlhkost klesne.

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Během úterka se oheň znovu rozhořel poblíž Grand Crohot, oblíbené prázdninové pláže na poloostrově Lège-Cap-Ferret. Hasiči za podpory letadel shazujících vodu bojovali s obnovenými plameny, aby zabránili jejich šíření.

Požár v departementu Gironde spálil plochu čtyřikrát větší než Paříž a donutil k evakuaci 220 tisíc lidí. Ministr vnitra Laurent Nuñez uvedl, že se „s velkou pravděpodobností“ jedná o největší civilní evakuační operaci provedenou v zemi mimo válečný stav.

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Preventivní evakuační příkaz se týkal kempů, prázdninových vesniček, turistických rezidencí a zábavních parků v okolí letoviska Lacanau, uvedly regionální úřady v departementu Gironde.

„Nacházíme se v kritické situaci,“ řekl v úterý Eric Brocardi, mluvčí francouzské národní federace hasičů. „Budeme v boji s tímto požárem pokračovat i přes předpovídaný nárůst teplot,“ uvedl.

I když v okolí hořely domy a úřady vyzývaly turisty, aby se letovisku Lacanau vyhýbali, jedna rodina deníku Le Parisien sdělila, že se přesto rozhodla jet, aby nepřišla o dovolenou v hodnotě 4000 eur (asi 96 600 korun), zatímco jiná skupina zvažovala, zda se vzdát dovolené, která každého z nich stála 650 eur.

Francouzská národní meteorologická služba vydala pro departement Gironde žluté varování před vedrem s platností od úterního poledne a předpovídá teploty ve vnitrozemí dosahující 33 až 35 stupňů Celsia.

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Podle ministerstva vnitra už letos ve Francii shořela plocha větší než 1160 čtverečních kilometrů.

Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě, a to více než dvakrát rychleji než je globální průměr, uvádí klimatická služba Copernicus Evropské unie. Západní Evropa zaznamenala nejteplejší červen v historii, přičemž extrémní vedro a rozsáhlé sucho přispěly k šíření a větší síle požárů ve Francii a Španělsku, uvedla služba Copernicus.

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Kritická situace. Francie čelí kvůli požárům největší evakuaci mimo období války

Letadlo shazuje hasicí prostředek na lesní požár u obce Saint-Jean-d’Illac na...

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