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Předpověď není příznivá, zní ze spálené Francie. Hrozí čtyřicítky a sílící vítr

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  10:43
Jelen prochází doutnajícím, spáleným lesem poblíž Saumosu po lesních požárech v...

Jelen prochází doutnajícím, spáleným lesem poblíž Saumosu po lesních požárech v oblasti jihozápadní Francie. (28. července 2026) | foto: Baz RatnerAP

Dronové záběry zachycují shořelou budovu ve vesnici Le Porge na západu Francie....
Letecký pohled na zásahová vozidla v blízkosti lesního požáru v Lege-Cap-Ferret...
Hasiči zasahují při hašení lesního požáru u obce Ar&#232;s na jihozápadě...
Jelen prochází doutnajícím, spáleným lesem poblíž Saumosu po lesních požárech v...
81 fotografií
Rozsáhlé požáry u Bordeaux se v noci na nešířily, boj hasičů s ohněm má ale podle předpovědi v následujících hodinách ztížit nárůst teplot a zesílení větru. Teploty mají v oblasti překonat 40 stupňů Celsia. Požár v departementu Gironde spálil od minulého týdne více než 42 tisíc hektarů a donutil k evakuaci přes 220 tisíc lidí.

„Noc byla klidná,“ uvedla ráno prefektka zasaženého departementu Sophie Brocasová. Šíření požáru se podle ní podařilo zabránit, když se v noci hasičům podařilo uhasit plameny, které opětovně vzplály na několika místech.

Dronové záběry zachycují shořelou budovu ve vesnici Le Porge na západu Francie. (26. července 2026)
Jelen prochází doutnajícím, spáleným lesem poblíž Saumosu po lesních požárech v oblasti jihozápadní Francie. (28. července 2026)
Letecký pohled na zásahová vozidla v blízkosti lesního požáru v Lege-Cap-Ferret v departementu Gironde ve Francii (28. července 2026)
Hasiči zasahují při hašení lesního požáru u obce Arès na jihozápadě Francie. (28. července 2026)
Jelen prochází doutnajícím, spáleným lesem poblíž Saumosu po lesních požárech v oblasti jihozápadní Francie. (28. července 2026)
81 fotografií

Zasažená plocha se tak přes noc nezvětšila, prohlásila prefektka. Zároveň informovala, že počet zraněných hasičů se zvýšil na 126, což je o 16 více než uváděla úterní bilance.

Po týdenním boji s ohněm se nasazeným francouzským hasičům, které podporují také evropské jednotky včetně českých a slovenských, podařilo zamezit šíření ohně. Již čtvrtá vlna veder ve Francii za toto léto však v nadcházejících hodinách přinese ještě nestabilnější podmínky.

Z domovů jim zbyla jen suť. Úřady chránily před požáry spíš milionáře, zuří místní

Podle francouzské meteorologické služby Météo-France by měly teploty v zasažené oblasti dosáhnout až 42 stupňů Celsia. Rozdmýchat plameny může také suchý vítr, který má s postupujícím dnem sílit. Brocasová v příspěvku označila středeční předpověď za nepříznivou. Připomněla, že v departementu bude od poledne platit oranžová, tedy druhá nejvyšší výstraha před vedry.

V úterý hasiči zasahovali u 14 případů opětovného vzplanutí požáru, informovala na konci dne Brocasová. Požár spálil zejména borovicové lesy, které hoří snadněji kvůli velmi suché vegetaci a půdě v Evropě. Sucho ještě umocňují klimatické změny a nedávné vlny veder.

V platnosti zůstávají dopravní omezení včetně uzávěry dálnice A63 mezi Bordeaux a Bayonne a také přerušení většiny vlakových spojů mířících z Bordeaux na jih.

Kritická situace. Francie čelí kvůli požárům největší evakuaci mimo období války

V úterý vyhlásily úřady evakuaci přibližně čtyř tisíc lidí z turistických středisek v Lacanau severně od požáru. Naproti tomu 57 tisíc obyvatel tří obcí poblíž Bordeaux, jejichž evakuaci nařídily úřady v noci na sobotu, se může vrátit do svých domovů.

Celkem bylo od začátku roku 2026 ve Francii lesními požáry spáleno přes 116 tisíc hektarů půdy, což je o něco více než rozloha průměrného českého okresu. Podle premiéra Sébastiena Lecornua jde o nový rekord, který překonal rozsah požárů z roku 2022. Požáry zasáhly také jihovýchod Francie. Požár v departementu Var, který spálil přibližně 4 500 hektarů, se podle úřadů podařilo dostat pod kontrolu.

Požáry v Evropě

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