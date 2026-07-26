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Počasí hraje proti hasičům. U Bordeaux evakuují dalších 55 tisíc lidí

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  8:03aktualizováno  8:56
Lesní požáry sužují francouzský jihozápad. (24. července 2026)

Lesní požáry sužují francouzský jihozápad. (24. července 2026) | foto: Reuters

Hasiči se snaží uhasit plameny lesního požáru v Lege-Cap-Ferret (24. července...
Lesní požáry sužují francouzský jihozápad. (24. července 2026)
Evakuovaní obyvatelé rychle opouštějí Saint-Jean-d’Illac kvůli lesním požárům...
Plameny se šíří v lese na západě Francie. (24. července 2026)
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Francouzská prefektura departementu Gironde v noci na neděli nařídila evakuaci dalších 55 tisíc obyvatel z obcí v okolí Bordeaux. Důvodem je znovu rozhořelý rozsáhlý lesní požár, který oblast sužuje již od středy, uvedla prefektura. Jižně od Bordeaux byla navíc přerušena železniční doprava.

Nová evakuace se týká obyvatel obcí Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios a Cestas. Dříve k večeru bylo vyzváno k evakuaci pouze 8000 obyvatel dvou těchto obcí, jak uvedl server stanice France Info.

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Požár v regionu znovu výrazně zesílil a vyvolal povětrnostní jev, při němž si oheň vytváří vlastní vzdušné proudění. To může být velmi nepředvídatelné a výrazně ztěžuje zásah hasičů. „Bude to opět náročná noc,“ uvedl šéf prefektury v Gironde Nicolas Braz.

Ve Francii je nadále asi 30 aktivních lesních požárů a spáleno už bylo téměř 100 tisíc hektarů půdy, napsal v sobotu večer na síti X francouzský premiér Sébastien Lecornu.

Prefektura departementu Gironde v neděli uvedla, že požár, jenž zachvátil okolí zálivu města Arcachon a ohrožuje předměstí Bordeaux. už zachvátil zhruba 42.000 hektarů půdy. Na 60 kilometrů byla podle prohlášení prefektury uzavřena dálnice mezi Bordeaux a Španělskem.

Předpověď počasí podle Lecornua naznačuje, že nadcházející hodiny „mohou být těžké“. Vláda je ale podle premiéra připravena na všechny scénáře, nasadila 1400 hasičů, zajistila 3500 provizorních lůžek pro evakuované, distribuuje 2,5 milionu respirátorů a jako posily vyslala také 20 sanitek z vojenského zdravotnictví.

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Francouzské ozbrojené síly uvedly, že k sobotnímu večeru bude k pomoci s hašením požárů nasazeno 1500 vojáků a že počet nasazených sil se bude neustále přizpůsobovat vývoji. Vojáci budou mimo jiné pomáhat s evakuací a s ochranou domovů. Kromě toho také pomáhají s logistickou podporou a hašením plamenů ze vzduchu. Pomáhají také čeští hasiči, kteří v sobotu večer zasahovali v obci Le Temple. Spolupracují s francouzským vrtulníkem a slovenskými kolegy. O jejich nasazení informovali hasiči v příspěvku na síti X.

Francii a Španělsko sužují lesní požáry, kvůli nimž muselo být už evakuováno odhadem přes 300 000 lidí. Od vypuknutí požárů v jihozápadním regionu Gironde bylo evakuováno v této oblasti již nejméně 222 000 lidí. Dosavadní bilance přitom uváděla 167 tisíc evakuovaných.

24. července 2026
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