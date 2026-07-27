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Požáry zahalily Bordeaux do hustého kouře, mezi místními zavládl strach

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  17:25
Evakuovaní lidé našli dočasné útočiště v nouzovém centru v Bordeaux poté, co...

Evakuovaní lidé našli dočasné útočiště v nouzovém centru v Bordeaux poté, co museli kvůli lesním požárům opustit své domovy. (26. července 2026) | foto: Caroline BlumbergČTK

Hasič pije vodu při zásahu proti lesnímu požáru u Bordeaux. (26. července 2026)
Evakuovaní lidé našli dočasné útočiště v nouzovém centru v Bordeaux poté, co...
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Lesní požáry, které poblíž Bordeaux spálily již 42 tisíc hektarů, zahalily celé město do hustého kouře. Požár v departementu Gironde se o víkendu přiblížil až na 15 kilometrů k Bordeaux a mezi obyvateli panují obavy. Oheň, kvůli kterému francouzské úřady evakuovaly více než 200 tisíc lidí, se v noci na pondělí přestal šířit do okolí.

V ulicích Bordeaux čas jako by se vrátil do dob pandemie covidu-19, popsala stanice France24. Místní si na obličeje znovu nasadili respirátory či chirurgické nebo dokonce látkové roušky. V posledních několika dnech se však 268 tisíc obyvatel tohoto města nesnaží chránit před virem, ale před toxickým kouřem plným jemných částic a popela. Ve vzduchu je stále cítit pronikavý zápach spáleniny.

„Když jsem vyšla z domu na nákup, byl vzduch naprosto nedýchatelný. Padal na nás popel. Pak jsem celou noc kašlala,“ vylíčila situaci v ulicích Claire. Kvůli požáru si tak došla koupit respirátor. Její kamarádka Laure zatím do lékárny nezavítala, má ale stejné obavy. „Nejtěžší na tom je, že se situace neustále mění podle toho, jak fouká vítr,“ uvedla.

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Na výstavišti v Bordeaux našly útočiště také tisíce lidí evakuovaných z oblastí požárem přímo zasažených.

„Žijeme v Saint-Médard-en-Jalles. Výstraha na telefonech nás vzbudila v jednu hodinu ráno,“ popisuje Karine, která se evakuovala společně se synem Matteem. Navzdory únavě jsou vděční za to, že zde našli útočiště. O tom, co se stalo s jejich domovem, však zatím žádné informace nemají.

Podle prefektky departementu Gironde se nemohou vrátit do svých domovů, dokud se požár nepodaří zajistit.

Na místě působí stovky dobrovolníků, popisuje server deníku Le Figaro. „Nic nám tu nechybí, snad kromě spánku,“ popisuje jedna z evakuovaných. Přibližně 5000 lidí má v rozlehlých výstavních halách k dispozici jednoduchá lůžka, ale také potraviny nebo například zdravotnickou a psychologickou stanici. Děti se pak zabavily improvizovaným karaoke či kouzelnickým představením, které připravil jeden z dobrovolníků.

Naopak evakuace Bordeaux není na pořadu dne, uvedl v neděli starosta města Thomas Cazenave. „Požár je dále na jihu, na okraji metropole, ale na západní straně se nešíří,“ uvedl a doplnil kritiku namířenou vůči médiím, která podle něj šíří poplašné zprávy o možné evakuaci. Ujistil však také, že Bordeaux zůstává v pohotovosti a „připravuje se na všechny scénáře“.

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Vzhledem ke kouři a nejistotě ohledně následujících dnů se někteří lidé z Bordeaux rozhodli odjet. Je mezi nimi zejména mnoho turistů, kteří se rozhodli zkrátit si pobyt. „Přijeli jsme navštívit přátele a rodinu, ale vzhledem k situaci jsme se raději rozhodli vrátit domů, zejména kvůli kvalitě ovzduší,“ popsali Luc a Ema. Do oblasti přijeli kvůli dědečkovi jednoho z nich. „Ten už je ale starší a trpí astmatem, takže již odjel,“ vysvětlili další důvod svého rozhodnutí.

Na vlakovém nádraží v Bordeaux se ale stejně jako mnoho dalších cestujících setkali s výraznými zpožděními i rušením spojů. Směrem na jih departementu totiž kvůli požáru nejezdí žádné vlaky. A lístky do Paříže a na sever jsou kvůli vysoké poptávce drahé, uvedla France24.

Podle místních úřadů a francouzského ministra vnitra Laurenta Nuňeze se oheň v noci na dnešek přestal rozšiřovat. Podle předpovědí francouzské meteorologické služby by však teploty měly v průběhu tohoto týdne při další vlně veder znovu stoupnout nad 35 stupňů Celsia. Panují proto obavy, že očekávaný návrat veder situaci zkomplikuje.

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Témata: Bordeaux, Gironde, požár

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