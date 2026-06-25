Pod spadlými 2000 metry čtverečními horniny se v tu chvíli nacházeli tři potápěči, z nichž jednomu se podařilo uplavat. Záchranáři včetně specializovaných potápěčů začali pátrat po dalších dvou lidech a našli tělo potápěčky. Pátrání po jejím příteli pokračuje.
„Slyšeli jsme hlasitou ránu, a pak jsme zahlédli, jak se část útesu zřítila do vody. Jeden muž se z toho dostal,“ řekl jeden ze svědků listu Sud Ouest. „U útesu plavalo hodně lidí, protože byl odliv,“ dodal.
„V útesu je teď obrovská díra. Často jsme tam chodili dívat se na západ slunce. Nikdy by nás nenapadlo, že by se útes mohl zřítit,“ řekla 32letá Marie Burkelová, která si přišla zaplavat na nedalekou pláž Miramar.
„Vyvolalo to v nás velký zármutek, ne-li přímo zděšení. To, co se včera stalo, uvrhlo Biarritz do atmosféry hrůzy,“ řekl ve čtvrtek starosta Serge Blanco. Město se podle něj zahalilo do smutku.
Město zakázalo vstup lidem, koupání a plavbu lodí v okruhu 300 metrů od útesu kvůli riziku dalšího zřícení, jak uvedlo na facebooku. Příčina neštěstí se zjišťuje, dodal server BFM s tím, že teploty přes den v Biarritzu přesáhly 40 stupňů Celsia.
Biarritz je turistická destinace známá strmými útesy a plážemi. Kromě toho je přední evropskou lokalitou pro surfování.