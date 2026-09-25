Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Francie pošle do Saúdské Arábie vojáky na ochranu klíčového ropovodu

Autor: ,
  9:30
Satelitní snímek zachycuje poškozený průmyslový areál jihovýchodně od Medíny...

Satelitní snímek zachycuje poškozený průmyslový areál jihovýchodně od Medíny poblíž trasy ropovodu East-West (Petroline) v Saúdské Arábii. (11. září 2026) | foto: Handout / Planet Labs / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Emmanuel Macron (22. září 2026)
V Paříži slaví Den dobytí Bastily. (14. července 2025)
Satelitní snímky zachycují čerpací stanici ropovodu East-West (Petroline) v...
Mapa ukazuje Saúdy vystavěný ropovod East–West (Petroline), kterým ropné...
17 fotografií
Francie pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit klíčový přístav Janbu u Rudého moře, kam vede z ropných polí na východě země ropovod Východ–Západ. V rozhovoru pro televizní stanice TF1 a France 2 to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron.

„To je dohoda, kterou jsme uzavřeli se Saúdskou Arábií. Pošleme vojenské prostředky, tedy vojáky, radary a obranné systémy. Ne abychom se zapojili do nějakého konfliktu, ale abychom tento areál ochránili,“ prohlásil Macron a zdůraznil, že jde o snahu přispět k uklidnění situace na ropných trzích.

Na otázku ohledně případného vyslání stíhacích letounů Rafale francouzský prezident odpověděl: „Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet, a (rozhodneme) podle potřeby. V regionu je máme. V každém případě se ale připravujeme na ochranu tohoto místa, protože odtud před několika týdny odcházelo každý den více než pět milionů barelů ropy,“ dodal.

Itálie chce poslat vojenské lodě proti Húsíům do průlivu Báb al-Mandab

„Jakmile se situace v jedné z těchto lokalit uklidní, má to okamžitý dopad na cenu u čerpacích stanic. Za dva dny to uvidíte u benzínek,“ dodal Macron.

Přístav Janbu, který je hlavním saúdskoarabským terminálem pro vývoz ropy v Rudém moři, je propojen s ropnými poli ležícími poblíž Perského zálivu ropovodem Východ–Západ, známým také pod názvem Petroline.

Zoufalství Saúdské Arábie. Húsíové ji nutí využívat riskantní Hormuz

Tento ropovod sehrál v průběhu války na Blízkém východě klíčovou roli, protože umožnil Saúdské Arábii obejít Hormuzský průliv a vyvážet tak svou ropu. Je schopen přepravit pět milionů barelů ropy denně, přičemž tuto kapacitu lze dočasně zvýšit až na sedm milionů barelů.

Poloha města Janbu u Rudého moře nabízí Saúdské Arábii alternativní trasu pro přepravu ropy a ropných produktů na evropské trhy. Přístav, v němž se nacházejí také významná zařízení pro skladování a rafinaci ropy, se ale v současné fázi konfliktu na Blízkém východě rovněž stává terčem útoků proíránských jemenských povstalců Húsíů.

Satelity odhalily škody na klíčovém ropovodu. Saúdy tlačí čas, trhu hrozí otřes
Janbu

Janbu

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Žena záhadně zmizela, klíč je oblečení. Jaký je příběh pohřešované Jany Š.?

Premium
Příběh pohřešované Jany Šerjeníkové

Osmatřicetiletá soudní asistentka Jana Šerjeníková ten den slavila narozeniny. Byla středa 2. září, ráno pak měla jít normálně jako každý den do práce – na Krajský soud v Ostravě. Jenže tam...

Vládu čeká hlasování o nedůvěře, Babiš se těší. Krade budoucnost, řekl Kupka

Předsedové (zleva) STAN Vít Rakušan, Pirátů Zdeněk Hřib, ODS Martin Kupka,...

Vládu Andreje Babiše čeká necelé dva týdny před senátními a komunálními volbami hlasování o nedůvěře. Vyvolat se ho rozhodla parlamentní opozice, která má pro vyvolání hlasování o nedůvěře 92 podpisů...

25. září 2026  5:25,  aktualizováno  10:19

Řidička na Čechově mostě v centru Prahy vjela na chodník, srazila dva chodce

Nehoda na Čechově mostě. Řidička vjela na chodník a srazila chodce. (25. září...

Policie zasahuje na Čechově mostě v centru Prahy, kde řidička osobního auta vjela na chodník a srazila chodkyni a chodce. Jeden člověk při střetu utrpěl závažná poranění, momentálně je v umělém...

25. září 2026  9:51,  aktualizováno  10:04

Okoun v krustě, Musk a pompa. Ale jinak schůzka Trumpa se Siem nic nepřinesla

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching na...

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek přivítal v Bílém domě svůj čínský protějšek Si Ťin-pchinga na okázalém summitu, jenž byl bohatý na symboliku, ale chudý na obsah, napsala agentura Reuters....

25. září 2026  10:04

Macinka se v New Yorku zaměřil na Afriku. Politolog vysvětlil, co může Česku přinést

Premium
Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka při jednání vlády (7....

Ministr zahraničí Petr Macinka se v New Yorku zaměřil zejména na setkání se zástupci afrických zemí. „Relativně malou investicí politického času lze získat mnoho,“ vysvětlil pro iDNES.cz. „Afrika je...

25. září 2026

Ukrajinci poškodili rafinerii Lukoilu. Rusko v Kyjevě zasáhlo věžáky, zemřel chlapec

Sledujeme online
Ukrajinský Kyjev zažil v noci další dronový útok. Hlášen je jeden zraněný. (25....

V Kyjevě ráno při ruském dronovém útoku zahynul čtrnáctiletý chlapec, informuje policie. Nepilotovaný letoun zasáhl výškový obytný dům. Rusko na ukrajinskou metropoli útočilo i v noci. Jednoho...

25. září 2026  9:14,  aktualizováno  9:56

Zásadní je zrychlit dobu oprav silnic, říká brněnský lídr Motoristů

Lídr Motoristů sobě v Brně v komunálních volbách 2026 Tomáš Kratochvíl.

Nováčky mezi kandidujícími uskupeními na brněnský magistrát jsou letos Motoristé. Strana, která loni poprvé pronikla do Poslanecké sněmovny a následně se dokonce stala součástí vlády, sází hlavně na...

25. září 2026  9:45

Zemřela Marina Vladyová. Manželka Vysockého točila i v Československu

Marina Vladyová (1955)

Ve čtvrtek ve věku 88 let zemřela ve Francii herečka s ruskými kořeny Marina Vladyová. Manželka Vladimira Vysockého byla známá i v předrevolučním Československu. Zahrála si ve stovce filmů a byla i...

25. září 2026  9:34

Francie pošle do Saúdské Arábie vojáky na ochranu klíčového ropovodu

Satelitní snímek zachycuje poškozený průmyslový areál jihovýchodně od Medíny...

Francie pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit klíčový přístav Janbu u Rudého moře, kam vede z ropných polí na východě země ropovod Východ–Západ. V rozhovoru pro televizní stanice TF1 a...

25. září 2026  9:30

Opilá řidička předjížděla kolonu a srazila chodce, muž má vážné zranění hlavy

Vážná dopravní nehoda uzavřela ulici Meteorologickou v pražské Libuši. (22....

Opilá řidička ve čtvrtek večer srazila v pražské Libuši chodce, oznámila policie. Vážně zraněného muže okolo 35 let převezla záchranná služba do nemocnice. Ke střetu došlo v Meteorologické ulici.

22. září 2026  20:29,  aktualizováno  25. 9. 9:26

Osada jako prostředek k míru? Izraelská krajní pravice se předvádí, Netanjahu mlčí

Premium
Izraelská krajní pravice se předvádí, poškozuje obraz země ve světě a premiér...

Od naší spolupracovnice v Izraeli Nezletilé dívky překročily hranici do Libanonu a nadšeně vyprávěly novináři ze serveru Ynet, jak tam založí osadu. Izraelské armádě nějakou chvíli trvalo, než je za hranicí našla, zadržela a převezla...

25. září 2026

V Hradci hořela hala s automobilovými veterány, škoda je asi 20 milionů

Hasiči zasahovali u požáru ve hradeckých Svobodných Dvorech, hořela hala s...

V Hradci Králové ve čtvrti Svobodné Dvory hořela v pátek plechová hala s automobilovými a motocyklovými veterány. Hasiči škodu odhadli na 20 milionů korun. Při požáru se nikdo nezranil. Příčinu ohně...

25. září 2026  8:58

Do crash testů zapojili poprvé elektromobil, pomáhají s analýzou reálných nehod

Odborníci z Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického provádějí...

Sérii crash testů, tedy testů simulujících dopravní nehodu, provádějí v tomto týdnu vědci z Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (VUT). Na parkovišti u Ostrovačic na Brněnsku...

25. září 2026  8:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde