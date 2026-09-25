Francie pošle do Saúdské Arábie vojáky na ochranu klíčového ropovodu

„To je dohoda, kterou jsme uzavřeli se Saúdskou Arábií. Pošleme vojenské prostředky, tedy vojáky, radary a obranné systémy. Ne abychom se zapojili do nějakého konfliktu, ale abychom tento areál ochránili,“ prohlásil Macron a zdůraznil, že jde o snahu přispět k uklidnění situace na ropných trzích.
Na otázku ohledně případného vyslání stíhacích letounů Rafale francouzský prezident odpověděl: „Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet, a (rozhodneme) podle potřeby. V regionu je máme. V každém případě se ale připravujeme na ochranu tohoto místa, protože odtud před několika týdny odcházelo každý den více než pět milionů barelů ropy,“ dodal.
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„Jakmile se situace v jedné z těchto lokalit uklidní, má to okamžitý dopad na cenu u čerpacích stanic. Za dva dny to uvidíte u benzínek,“ dodal Macron.
Přístav Janbu, který je hlavním saúdskoarabským terminálem pro vývoz ropy v Rudém moři, je propojen s ropnými poli ležícími poblíž Perského zálivu ropovodem Východ–Západ, známým také pod názvem Petroline.
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Tento ropovod sehrál v průběhu války na Blízkém východě klíčovou roli, protože umožnil Saúdské Arábii obejít Hormuzský průliv a vyvážet tak svou ropu. Je schopen přepravit pět milionů barelů ropy denně, přičemž tuto kapacitu lze dočasně zvýšit až na sedm milionů barelů.
Poloha města Janbu u Rudého moře nabízí Saúdské Arábii alternativní trasu pro přepravu ropy a ropných produktů na evropské trhy. Přístav, v němž se nacházejí také významná zařízení pro skladování a rafinaci ropy, se ale v současné fázi konfliktu na Blízkém východě rovněž stává terčem útoků proíránských jemenských povstalců Húsíů.
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