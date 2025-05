Francie se otevřela eutanazii, schválila smrtící léky pro nevyléčitelně nemocné

Návrh má umožnit, aby si lidé v konečném či velmi pokročilém stadiu nevyléčitelné nemoci vzali přípravek, který ukončí jejich život. Pokud toho nebudou fyzicky schopni, může jim být podán.

Pacientovi musí být nejméně osmnáct let, musí mít francouzské občanství nebo trvalý pobyt ve Francii a musí trpět „závažnou, nevyléčitelnou a život ohrožující“ chorobu, která je „nezvratná“.

Nemoc také musí pacientovi způsobovat „trvalé, nesnesitelné fyzické nebo psychické utrpení“, které nelze řešit léčbou, a pacient musí být schopen „svobodně a informovaně“ vyjádřit přání ukončit svůj život.

Poslanci podpořili v prvním čtení návrh poměrem hlasů 305 ku 199. Schvalovací proces tím však nekončí a konečná podoba normy se může ještě změnit. Návrh totiž poputuje do Senátu a následně zpět do Národního shromáždění ke druhému čtení. Dřív než příští rok tak zákon nejspíš platit nezačne, poznamenal list The Guardian.

Prezident Emmanuel Macron, který loni po několikaletém váhání pravidla rozdělující francouzskou společnost podpořil, úterní hlasování poslanců ocenil jako významnou etapu.

„S respektem k citlivým věcem, pochybnostem a nadějím, se kousek po kousku otevírá cesta ke sbratření, v níž jsem doufal. S důstojností a humánností,“ napsal Macron na síti X. Poslanci zároveň schválili návrh zákona o paliativní péči, na níž má Francie vydávat více peněz.