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„Arabáci, neg...“ Policistu vyhodili ze strany Le Penové kvůli rasistickým výrokům

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  12:41
Policista stojí u vchodu do sídla městské policie ve francouzském Carcassonne....

Policista stojí u vchodu do sídla městské policie ve francouzském Carcassonne. (9. září 2026) | foto: Ed JONES / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Francouzská krajně pravicová vůdkyně Marine Le Penová v Paříži (26. února 2026)
Cedule označuje sídlo městské policie ve francouzském Carcassonne, kde...
Předseda francouzského Národního sdružení Jordan Bardella s bývalou předsedkyní...
Bývalý francouzský premiér a kandidát na prezidenta Gabriel Attal (20. srpna...
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Francouzské Národní sdružení vyloučilo ze svých řad muže, který působil jako dobrovolník v jeho bezpečnostní službě. Učinilo tak poté, co média zveřejnila video, na kterém pronáší rasistické a homofobní urážky. Incident znovu otevřel otázku extremistických kořenů strany před prezidentskými volbami. Ty se budou konat příští rok na jaře a Národní sdružení do nich vyšle Marine Le Penovou.

Video z policejní kamery zachycuje skupinu policistů ve městě Carcassonne, kteří mezi sebou používají rasistické a homofobní nadávky a pronášejí nenávistné výroky o menšinách, migrantech a ženách.

Jeden z policistů zároveň působil jako dobrovolník Národního sdružení. Jeho jméno média nezveřejnila a obličej na záběrech rozmazala.

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Policista na záznamu o lidech arabského původu a černoších mluví jako o „Arabácích“ a „negrech“. V centru Carcassonne už je prý „nemůže vystát“. Ženy zase označuje hrubými nadávkami a v jednom z výroků mluví o „našich domech“ a „našich dcerách“, které podle něj chce francouzská levice dát migrantům. V jiné části videa prohlašuje, že Francii chybí „generál s pořádnými koulemi“, „malý převrat“ a „trocha diktatury“.

Město uvedlo, že video pochází z podzimu 2025, tedy ještě z doby před nástupem Christopha Barthèse z Národního sdružení do funkce starosty. Ten se úřadu ujal letos v březnu. Nenávistné výroky jednoznačně odsoudil a oznámil, že všechny policisty zachycené na záznamu suspendoval.

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Národní sdružení mezitím muže odvolalo ze své bezpečnostní služby a vyloučilo ho ze strany. Případem se zabývá také státní zastupitelství v Carcassonne, které zahájilo vyšetřování. Ministr vnitra Laurent Nuñez navíc nařídil kontrolu městské policie Inspekcí veřejné správy.

Odpůrci strany v incidentu nicméně podle portálu Politico vidí další důkaz, že se Národní sdružení nedokázalo úplně odstřihnout od svých rasistických, xenofobních a antisemitských kořenů.

„Takto by vypadala Francie, kdyby jí vládlo Národní sdružení,“ uvedl Gabriel Attal, expremiér a kandidát strany Renaissance na prezidenta.

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Olivier Faure, šéf středolevé Socialistické strany, který v primárkách usiluje o její podporu v prezidentských volbách, vyzval voliče, aby Národnímu sdružení nedali „klíče od Francie“.

Národní frontu, jak se strana tehdy jmenovala, založili v roce 1972 představitelé krajně pravicového hnutí Ordre nouveau kolem Jeana-Marie Le Pena. V jejím vedení tehdy působili také lidé s kolaborantskou minulostí, včetně bývalých členů Waffen-SS.

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Marine Le Penová svého otce ze strany vyloučila v roce 2015 a řadu let se snaží její pověst očistit. Národní sdružení se dnes těší podpoře voličů a podle průzkumů je Le Penová favoritkou prezidentského souboje o nástupce Emmanuela Macrona na jaře 2027.

Strana se ale opakovaně potýká s kontroverzními výroky svých představitelů a členů, zejména během volebních kampaní.

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