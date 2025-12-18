Policie ve Francii byla kvůli vyšetřování korupce v domě i úřadu ministryně Datiové

  21:21
Francouzská policie ve čtvrtek provedla prohlídky v bydlišti ministryně kultury Rachidy Datiové, na jejím ministerstvu a také na radnici v sedmém městském obvodě, kde je starostkou. Policejní zásah souvisí s vyšetřováním možného korupčního jednání Datiové v době, kdy byla poslankyní Evropského parlamentu.
Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová | foto: Profimedia.cz

Datiová byla europoslankyní v letech 2009 až 2019. Podle prokuratury v letech 2010 až 2011 přijala od energetické společnosti GDF Suez nepřiznané platby ve výši téměř 300 000 eur (7,3 milionu korun). Obvinění, že ve prospěch této firmy lobbovala, se poprvé objevilo ve francouzských médiích již v roce 2013.

Prokuratura zahájila vyšetřování Datiové kvůli možné korupci, zneužívání vlivu a zpronevěře veřejných prostředků v polovině října. Datiová podle agentury AFP jakékoliv provinění odmítá.

Datiová chce v březnu příštího roku kandidovat na starostku Paříže.

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Pořadatelé v Olomouci zkontrolovali fanoušky Lechu. Pár cizinců dovnitř nepustili, jiné přesunuli

Snímky fanoušků chystajících se na utkání Evropské konferenční ligy mezi domácí...

Olomouc zažívá ulice plné policistů. Od 21 hodin se hraje fotbalové utkání Evropské konferenční ligy mezi domácí Sigmou a polským Lechem Poznaň. Zápas na Andrově stadionu je vyhodnocený jako vysoce...

18. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  21:16

Z 11letých Britů budou vytloukat misogynii. Problémové čeká „převýchova“

Britská vláda plánuje zavést kurzy proti misogynii pro chlapce již od 11 let...

Britská vláda plánuje zavést kurzy proti misogynii pro chlapce již od 11 let jako součást širší strategie zaměřené na snížení násilí na ženách a dívkách. Programy budou reagovat na škodlivé chování,...

18. prosince 2025

Strnadova Tatra Defence získala zakázku na výrobu 150 korb tanku Leopard 2A8

V Ostravě je k vidění také tank Leopard 2A8, který pořizuje česká armáda. (21....

Společnost Tatra Defence Vehicle ze skupiny Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada získala od zbrojního holdingu KNDS Deutschland kontrakt na výrobu 150 korb pro německé tanky...

18. prosince 2025  19:39,  aktualizováno  20:51

Když nebudeme spolupracovat, můžeme ztratit svobodu, řekl Vystrčil

Adventní projev předsedy Senátu Miloše Vystrčila (18: prosince 2025)

Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS jako první z vrcholných politiků přednesl vánoční projev. Jako již tradičně v den výročí ustavující schůze českého Senátu v roce 1996. Šlo již o třetí Vystrčilovu...

18. prosince 2025,  aktualizováno  20:23

„Nejste na to sám, prezidente.“ Milion chvilek donesl na Hrad 176 tisíc podpisů

Akce Světlo na Hrad, na které zástupci spolku Milion chvilek pro demokracii...

Průvod nazvaný Světlo na Hrad, který svolal spolek Milion chvilek pro demokracii, donesl ve čtvrtek večer na Hradčanské náměstí 176 000 podpisů na podporu prezidenta Petra Pavla a jeho postojů....

18. prosince 2025  20:16

Macinka chystá škrty na ministerstvech, zruší například sekci ochrany klimatu

Klimatická krize v České republice skončila, tvrdí Macinka

Nová vláda Andreje Babiše chystá škrty na ministerstvech, v rámci kterých může dojít k osekání odborů. Jedním z nich bude také sekce ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí.

18. prosince 2025  17:35,  aktualizováno  20:13

Německá automěsta sčítají škody. Výpadek příjmů továren musí něčím nahradit

Celkový pohled na sídlo společnosti Volkswagen před pravidelným setkáním...

Krize německého průmyslu bolestivě dopadá na regiony, které díky automobilovému sektoru léta prosperovaly. Města Ingolstadt, Stuttgart či Wolfsburg, centra předních autoznaček, méně vyrábějí i...

18. prosince 2025

Ukrajinci tvrdí, že udeřili na základnu na Krymu a vyřadili ruské zbraně za miliardy

Ukrajinské drony během noční operace zasáhly leteckou základnu Belbek na...

Ukrajinská tajná služba (SBU) hlásí výrazný úder proti ruským silám na okupovaném Krymu. Při dronovém útoku na leteckou základnu Belbek zničila či vážně poškodila klíčové prvky protivzdušné obrany i...

18. prosince 2025  19:24

Dodávky munice na Ukrajinu klesnou v příštím roce asi na milion kusů, řekl exporadce Pojar

Poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. (7. 11. 2025)

Dodávky munice na Ukrajinu v příštím roce budou v české muniční iniciativě klesat, dorazit by mohlo asi milion kusů, řekl bývalý Národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar ve streamu iniciativy Dárek...

18. prosince 2025  18:36

Česko dál pohlídá slovenský vzdušný prostor. Nový ministr Zůna volal i s Kyjevem

Generálporučík ve výslužbě Jaromír Zůna ministr v budoucí vládě. Hnutí SPD ho...

Česko se bude i příští rok podílet na ochraně slovenského vzdušného prostoru. Podpisem deklarace to ve čtvrtek při telefonickém jednání potvrdili ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a jeho slovenský...

18. prosince 2025  18:04

Nad americkým technologickým sektorem se smráká. Firmy propouštějí, investují do AI

ilustrační snímek

Technologický sektor byl ještě donedávna pracovní jistotou pro celé Spojené státy. Data z posledních měsíců ale ukazují, že situace se mění. Počet volných pracovních míst klesá, podniky propouštějí a...

18. prosince 2025

