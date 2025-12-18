Policie ve Francii byla kvůli vyšetřování korupce v domě i úřadu ministryně Datiové

Datiová byla europoslankyní v letech 2009 až 2019. Podle prokuratury v letech 2010 až 2011 přijala od energetické společnosti GDF Suez nepřiznané platby ve výši téměř 300 000 eur (7,3 milionu korun). Obvinění, že ve prospěch této firmy lobbovala, se poprvé objevilo ve francouzských médiích již v roce 2013.
Prokuratura zahájila vyšetřování Datiové kvůli možné korupci, zneužívání vlivu a zpronevěře veřejných prostředků v polovině října. Datiová podle agentury AFP jakékoliv provinění odmítá.
Datiová chce v březnu příštího roku kandidovat na starostku Paříže.