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Západ Evropy se škvaří v pokračující výhni, vznikají nevídané teplotní rekordy

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  19:25
Vlna veder zasáhla Francii. (22. června 2026)

Vlna veder zasáhla Francii. (22. června 2026) | foto: Reuters

Vlna veder zasáhla Francii. (22. června 2026)
Vlna veder zasáhla Francii. (22. června 2026)
Extrémní teploty v Paříži. (22. června 2026)
Lidé se ochlazují ve fontáně Trocadéro před Eiffelovou věží. (23. června 2026)
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V západní Evropě ve středu pokračovala extrémní vedra, která bořila červnové teplotní rekordy a působila obtíže v řadě zemí. Ve Francii druhý den po sobě padl rekord nejteplejšího dne v historii měření od roku 1947. V Paříži padl teplotní rekord, když tamní teploty dosáhly 40,9 stupně.

Podle dat meteorologické služby Météo France dosáhl podle předběžných údajů středeční průměr denních a nočních teplot na 30 referenčních stanicích 30 stupňů Celsia. Středa tak pokořila úterní rekord, kdy byla průměrná teplota ve dne a v noci 29,8 stupně.

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Vysoké teploty ve Francii také způsobily výpadek elektřiny ve francouzském Quimperu, hlavním městě bretaňského departementu Finistere. Ten byl poprvé ohlášen již v úterý večer a zasáhl bezmála 120 tisíc odběratelů.

Kvůli poruše transformátoru způsobené vysokými teplotami zůstává ve středu bez elektřiny přibližně 68 tisíc domácností, uvedla místní prefektura. Finistere patří mezi 58 francouzských departementů, pro něž ve středu platila nejvyšší, červená výstraha před vlnou veder.

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Vlna veder, která vládne nad Francií od 17. června, vytlačila rtuť teploměrů na hodnotu 40 stupňů nebo vyšší ve více než 50 departementech, zejména na západě a jihu země.

Extrémní vedra i ve Velké Británii

Velká Británie ve středu zaznamenala nejvyšší červnovou teplotu od začátku vedení statistik. V Charlwoodu na jihu Anglie naměřili 35,7 stupně Celsia, což o desetinu stupně překonalo dosavadní červnový rekord z roku 1976, informují britská média. Vůbec nejvyšší teplota registrovaná ve Spojeném království dosáhla 40,3 stupně v červenci 2022.

Velká Británie stejně jako další evropské země zažívá v důsledku horkého vzduchu proudícího z Afriky vlnu veder a meteorologové středeční překonání červnového rekordu očekávali.

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Úřady v Anglii a Walesu, kde platí varování před extrémním vedrem, uzavřely přes tisícovku škol. Méně odolným lidem doporučily zůstat doma. Nezvykle vysoko vzrostly teploty také na severu Spojeného království ve Skotsku, kde se rtuť přiblížila 30 stupňům.

Španělské rekordy

Španělsko zaznamenalo v pondělí a úterý nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950, uvedla španělská meteorologická služba Aemet. Velmi vysoké byly v posledních dnech i noční teploty. Předchozí rekord byl teprve z loňského roku.

Průměrná teplota za celý den dosáhla v pondělí 28,08 stupně a v úterý pak 28,17 stupně. Předchozí rekord z 30. června 2025 činil 28,01 stupně. V některých částech Španělska pak padly i celoroční rekordy. Například v regionu Cantabria naměřili v uplynulých dnech 43,7 stupně, což je pro region celoroční rekord.

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Španělsko v posledních dnech zasáhla vlna teplého počasí, která vedla k nárůstu teplot také v jiných částech Evropy. Od čtvrtka však meteorologové počítají na velké části španělského pevninského území s ochlazením.

Rekordní teploty zažívá Španělsko v posledních letech opakovaně. Podle Aemet bylo loňské léto nejteplejší od začátku soustavných celostátních záznamů v roce 1950 a celý rok byl třetí nejteplejší od začátku měření. „Všech 12 nejteplejších roků spadá do 21. století,“ upozornila meteorologická služba. Podle ní opakované vlny veder a extrémní projevy počasí souvisí se změnami klimatu vyvolanými aktivitami lidí.

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