Psí hovínka jsou úplně všude! Radnice bude hledat viníky podle DNA

Psí exkrementy se v obci staly opravdovou pohromou, tvrdí místní obchodníci. „Hlavně v létě mne turisté na to upozorňují. Jakmile někdo řekne něco negativního, vždy je to o psích hovínkách. Hlavně ten smrad! A není to kanalizace, co tady smrdí,“ prohlásil vedoucí supermarketu Spar. „Pravidelně sám musím ráno uklízet výkaly před obchodem. To je absurdní,“ postěžoval si obchodník, který patří k těm v obci, kdo iniciativu radnice vítají.

„Osvěta nefunguje, a tak jsme museli sáhnout po silnějším prostředku, protože to, o čem mluvíme, je opravdová pohroma,“ prohlásil Jean-Claude Vallauri z místní radnice. „Přestože jsme malá obec, máme velký problém s identifikací vlastníků psů, což vyvolává konflikty mezi sousedy, a to občas i násilné mezi lidmi, kteří se navzájem obviňují,“ dodal.

Majitel psího kadeřnictví v L’Escarene vystupuje smířlivěji. „Chápu ten přístup, ale na malou obec, jako je ta naše, je toho možná moc. A taky to bude něco stát!“ argumentuje. Obává se také, že opatření postihne psy, ačkoliv skutečný problém spíše představuje nevychovanost lidí, kteří nerespektují pravidla.

Majitelé psů v obci, kterých je podle Le Figaro okolo stovky, budou brzy vyzváni k návštěvě veterináře kvůli odebrání vzorku DNA. Ty budou uchovány v laboratoři, která je v případě potřeby později srovná s výkaly nalezenými na cestách. To má usvědčeného vlastníka stát tři stovky eur (asi 7570 Kč), zatímco obec zaplatí 50 eur.

„Mělo by to obec stát mezi 3000 až 5000 eury ročně, ale měli bychom ušetřit asi 25 tisíc eur, kolik nás v průměru každý rok stojí úklid exkrementů,“ odhadl Vallauri. Problém je podle něj alegorií společnosti, individualismu a pohrdání druhými.

Nejde o úplnou novinku. Stejnou cestou se už vydalo několik desítek španělských obcí a ve Francii kupříkladu město Béziers. Jeho starosta Robert Ménard loni prohlásil, že osvětové kampaně, kterých bylo opravdu hodně, vedly jen ke krátkodobým zlepšením na pár týdnů, než se lidé zase vrátili ke svým zlozvykům. Ale pak během dvou měsíců 18 majitelů psů dostalo pokuty ve výši 35 eur za to, že venčili své miláčky v centru města bez „DNA pasu“.

Také začaly analýzy DNA, aby se zjistilo, kdo po svém pejskovi neuklidil. „Hovínka ještě stále jsou, to neskrýváme, ale je jich méně - někdy polovina, někdy třetina toho, co musely komunální služby uklízet dříve. Ukázalo se tedy, že experiment je úspěšný,“ prohlásil.