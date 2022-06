Macron bojuje o vliv. Francouzi volí v parlamentních volbách nové poslance

Většina volebních místností se otevře v 08:00 a zavře v 18:00, ve velkých městech o dvě hodiny později. V zámořských územích, která leží v jiném časovém pásmu, se hlasovalo už v sobotu. Francouzi žijící v zahraničí si svých 11 zástupců vybírali už o minulém víkendu, stejně tak obyvatelé Francouzské Polynésie, a v neděli hlasují v kole druhém.

První odhady volebních výsledků se očekávají bezprostředně po uzavření posledních volebních místností ve 20:00. Pro prosazování svých plánů potřebuje prezident Emmanuel Macron získat v Národním shromáždění většinu.

Předvolební kampaň, podle médií minimální a nevýrazná, skončila v pátek o půlnoci. Nevýrazná kampaň, spolu s celkovou otupělostí vůči politickému dění a zapojení lídrů na poslední chvíli, přispívá podle francouzských médií k nezájmu voličů. Čeká se účast 45 až 50 procent voličů.

Ve výrazně větší zisk křesel v parlamentu doufá především nově vytvořená Nová lidová, socialistická a ekologická unie (NUPES), kterou vede krajně levicový politický veterán Jean-Luc Mélenchon a kterou podle posledních průzkumů plánuje volit 26 procentů hlasujících, tedy zhruba stejně jako prezidentskou centristickou koalici Spolu.

Na třetím místě je krajně pravicová strana Národní sdružení (RN) Marine Le Penové, té se chystá dát hlas asi 21 procent dotazovaných. Složitý systém voleb do Národního shromáždění ale komplikuje odhady volebních výsledků. Získaná procenta odevzdaných hlasů se nemusejí projevit v počtu získaných mandátů a teprve ty rozhodují o parlamentní většině. Systém také silně znevýhodňuje extremistické strany, mezi něž se řadí i RN.

Macronovo Spolu potřebuje v parlamentu získat většinu, aby mohl prezident nadále prosazovat reformy. Pokud by vyhrálo jiné uskupení, následovala by kohabitace. Macron by musel jmenovat premiéra z vítězného tábora a přišel by o většinu pravomocí, vyjma zahraniční politiky.

Francie má prezidentský systém a hlavě státu tedy náleží v určování politické agendy hlavní slovo. Pokud by prezident ale měl premiéra z řad politických oponentů, dostala by v rámci takzvané kohabitace funkce předsedy vlády větší váhu.

Ve Francii pro parlamentní volby platí dvoukolový většinový volební systém. Z každého z 577 obvodů vzejde jeden poslanec. Pokud v prvním kole nikdo nezíská nadpoloviční většinu hlasů, přičemž tato většina je nejméně čtvrtinou veškerého počtu v obvodu zapsaných voličů, koná se kolo druhé. Do toho postupují všichni, kteří získali alespoň 12,5 procenta hlasů nebo minimálně první dva kandidáti v každém obvodu. Druhé kolo se letos koná 19. června.