Manžel slyšel hlasy, vypověděla žena útočníka z pařížské prefektury

„Slyšel hlasy, choval se nepříčetně, propadl šílenství,“ uvedla útočníkova manželka na policii. Informační technik Mickaël Harpon byl neslyšící stejně jako jeho žena a mezi kolegy dobrou pověst.

V poslední době se však údajně cítil frustrovaný, protože se mu nedařilo stoupat ve firemní hierarchii.

„Už několik měsíců požadoval přidělení tlumočníka do znakového jazyka a doufal, že by mohl postoupit na pozici vývojáře,“ uvedla televize BFMTV.

Podle představitelů prefektury byl příkladným zaměstnancem a dosud s ním nebyly problémy. „Nikdy nevykazoval žádné problémy v chování, nedal znát ani nejmenší důvod k poplachu,“ řekl také ministr vnitra Christophe Castaner.



Čtvrteční útok zřejmě souvisel se vztahy na pracovišti, i když teroristickou stopu ještě vyšetřovatelé zcela nevyloučili. Mluvčí francouzské vlády Sibeth Ndiayevová v pátek podle agentury AFP varovala veřejnost před předčasnými závěry, které kolují na sociálních sítích. Harpon totiž před rokem a půl přestoupil na islám.

Podle mluvčí ovšem nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o nábožensky motivovaný teroristický čin. „Nejsou tu žádné známky případné radikalizace pachatele útoku. Není to tak, že kdo je muslim, je také terorista. To, že někdo konvertuje k islámu, není automatická známka radikalizace,“ zdůraznila.

Harponovu manželku, údajně rovněž neslyšící praktikující muslimku, vzala policie ve čtvrtek do vazby. Zadržela i několik dalších lidí včetně útočníkova bratra. Prohlídka bydliště pravděpodobného pachatele v obci Gonesse na předměstí Paříže podle televize BFMTV mnoho nepřinesla. Policisté zabavili počítače a telefony, které nyní analyzují.

Útočník ve čtvrtek po poledni zabil tři policisty a jednu administrativní pracovnici. Další člověk utrpěl těžké zranění. Poté ho spatřil policista, který ho vyzval, aby odložil nůž, a vystřelil po něm. Útočník zraněním podlehl.

„Viděl jsem muže s nožem v ruce. Běžel k jednomu policistovi. Ten na něj několikrát zavolal, ale muž se nezastavil, a tak policista vystřelil. Nejdřív jsem si myslela, že je to nějaké cvičení, ale nebylo. Než nás evakuovali, zavřeli nás do našich kanceláří,“ uvedla pro Le Parisien jedna z přítomných žen.