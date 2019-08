Zákazník v Paříži zastřelil číšníka, protože mu dlouho nenesl jídlo

Zdroj obeznámený s vyšetřováním agentuře AFP prozradil, že pachatelem je návštěvník bistra, který ztratil trpělivost „protože mu dostatečně rychle nepřipravili sendvič.“

Osmadvacetiletého číšníka postřelil pistolí ráže devíti milimetrů do ramene a pak z místa činu uprchl. V současnosti je na útěku a policie po něm pátrá. Postřeleného muže se pokusili na místě oživit přivolaní zdravotníci, veškerá snaha však byla marná.

Obyvatelé předměstí na východě francouzské metropole jsou z činu v šoku. „To někoho zabijí jenom kvůli sendviči? To je smutné,“ svěřila se reportérům 29letá žena, která v sobotu ráno přišla uctít památku mrtvého před bistro.

„Je to klidný podnik, žádné problémy tu nebyly. Otevřeli jen před několika měsíci,“ podotkla. Někteří místní však poukazují na zvýšenou míru kriminality v oblasti, především distribuci drog a veřejnou konzumaci alkoholu.

Incident vyvolal pobouření na francouzském Twitteru. Čelný představitel Národní fronty Jean Messiha dal střelbu do souvislosti s „masovou imigrací.“ Lidé z místní samosprávy jakoukoliv souvislost však odmítají.

„Některými komentáři na sociálních sítích jsme šokováni. Vytvářejí spoustu zmatku,“ podotkl podle The New York Times Sylvain Thézard, šéf kanceláře starosty předměstí Noisy-Le-Grand. „Míra zločinnosti v našem městě klesá. Za tímto zločinem není třeba hledat nějaký hlubší problém. Je to prostě jen tragédie,“ dodal.