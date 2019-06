V Paříži se opět po dvou letech koná největší letecká show na světě

Fanoušci letectví včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona se sjeli do Paříže, kde se od pondělí až do konce týdne koná mezinárodní přehlídka Paris Air Show. Jde o jednu z největších na světě. Společnost Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) ji pořádá každý lichý rok na letišti Le Bourget.