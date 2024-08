KOMENTÁŘ: Hry skončily, teď jde o chléb. Francii čeká politická hádka

Olympijské hry v Paříži znovu potvrdily, že Francie je země sportu zaslíbená, vždyť i zakladatel moderních olympiád Pierre de Coubertin byl jejím občanem, i když jej dnes mnozí Francouzi kritizují. Naposledy Francie hostila hry před 32 lety, byla to v pořadí 16. zimní olympiáda, která se konala v nádherném městě Albertville v Savojských Alpách.

To byly časy: pouhé dva roky po skončení nákladné a únavné studené války, obrovské uvolnění mezinárodního napětí, čerpaly se takzvané mírové dividendy, otevřely se hranice mezi Východem a Západem, které do té doby byly vojensky střežené. Byla to snad vůbec nejlepší doba pro naplňování vznešených olympijských ideálů v celých dosavadních dějinách!