Kohouta jsme našli. Z trosek zřícené věže Notre-Dame vytáhli ochránce Pařížanů

Macron: Notre-Dame postavíme ještě krásnější a do 5 let Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterním televizním projevu k národu řekl, že chce, aby byla rekonstrukce požárem poškozené pařížské katedrály Notre-Dame dokončena do pěti let. "Notre-Dame znovu postavíme ještě krásnější," uvedl. "Během našich dějin jsme postavili města, přístavy, kostely. Mnoho z nich vyhořelo, bylo zničeno. Pokaždé jsme je postavili znovu," prohlásil Macron. "To, co jsme považovali za nezničitelné, může být zasaženo také," dodal. Požár známé památky nicméně podle Macrona poukázal na schopnost Francouzů se "mobilizovat a sjednotit, abychom zvítězili". (čtk)