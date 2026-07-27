Muž pobodal v Paříži tři ženy kuchyňskými noži, zadržel ho policista v civilu

Motiv útoku vyšetřovatelé zjišťují. Muž zaútočil přibližně půl hodiny před polednem dvěma kuchyňskými noži poblíž stanice Porte de Clichy na severozápadě francouzské metropole, informovala pařížská prefektura.
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Všechny napadené ženy ve věku 19, 24 a 36 let převezli záchranáři do nemocnice, dvě z nich s těžkými zraněními. Žádná však není v ohrožení života, upřesnil Nuňez.
Pravděpodobného útočníka vyzbrojeného dvěma noži zadržel policista, který byl v tu chvíli mimo službu, uvedl ministr, který ocenil odvahu strážce zákona. Totožnost ani motiv pachatele zatím policie nezná.