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V Paříži mohou lidé konečně vstoupit do jeskyně, v níž se proměnil slavný most Pont Neuf. Monumentální nafukovací instalaci s názvem „La Caverne du Pont Neuf“ (Jeskyně na mostě Pont Neuf) vytvořil francouzský pouliční umělec JR jako poctu tvorbě Christa a Jeanne-Claude, známých zahalováním staveb po celém světě.
Autor: Profimedia.cz
Našedivělá hora se nad mostem tyčila už od konce května, k nahlédnutí měla být od 6. června. Kvůli bouřce, jež poničila plátno, se ovšem otevření odložilo.
Autor: Profimedia.cz
Důležitou roli hraje i čich. Instalaci doprovází speciálně vytvořená vůně vlhké půdy, kamene a zatuchliny.
Autor: Profimedia.cz
Umělec JR doufá, že instalace přiměje návštěvníky zapomenout na to, že právě přecházejí most uprostřed jednoho z nejrušnějších měst světa.
Autor: AP
Umělec je některými nazýván „francouzským Banksym“. Jeho předchozí instalace zahrnovaly například „zmizení“ pyramidy v Louvru.
Autor: AP
Takto dělníci připravovali plachtu k dílu „Jeskyně Pont Neuf“ francouzského pouličního umělce JR na mostě Pont Neuf v Paříži.
Autor: AP
Dočasné umělecké dílo „La Caverne du Pont Neuf“ (Jeskyně na mostě Pont Neuf), které vytvořil francouzský pouliční umělec JR jako poctu Christovi a Jeanne-Claude.
Autor: Reuters
Dočasné umělecké dílo „La Caverne du Pont Neuf“ (Jeskyně Pont Neuf) je odhaleno veřejnosti.
Autor: Reuters
Dočasné umělecké dílo „La Caverne du Pont Neuf“ (Jeskyně na mostě Pont Neuf), které vytvořil francouzský pouliční umělec JR jako poctu Christovi a Jeanne-Claude.
Autor: Reuters
Velkou pozornost upoutal Christo v roce 2016 svým projektem plovoucích barevných pontonů, které na dva týdny spojily města u severoitalského jezera Iseo. Prošlo se po nich celkem 1,3 milionu lidí.
Autor: Profimedia.cz