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Nová atrakce v Paříži. Slavný most se přes noc proměnil v kamennou jeskyni
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Nová atrakce v Paříži. Slavný most se přes noc proměnil v kamennou jeskyni
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Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...
Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...
Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...
Vláda v pondělí zrušila rozhodnutí kabinetu Petra Fialy (ODS) v demisi poskytnout 221 milionů korun na výstavbu městského úřadu v Černošicích. Informaci Strakova akademie zveřejnila v soupisu...
První důstojník chorvatského katamaránu Krilo Eclipse odmítá odpovědnost za nedělní srážku s plachetnicí českých turistů u Splitu, při níž zemřeli čtyři Češi. Při výslechu uvedl, že udělal vše pro...
Legendární Terminátor přiletěl v odpoledních hodinách do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupí ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v...
Sám ruský prezident Vladimir Putin se zatím k ukrajinskému útoku na Moskvu, o němž se mluví jako o největším za poslední dva roky, nevyjádřil. Místo toho popřál obyvatelům Kazaně k oslavě svátku nebo...
Rusko bude pravidelně podnikat rozsáhlé útoky na objekty na Ukrajině, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinské armády, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajina v noci podnikla největší...
K nehodě v pražských Kunraticích vyjeli dnes odpoledne policisté a záchranáři, osobní vozidlo tam srazilo devítiletou dívku. Šofér podle policie neměl řidičský průkaz a navíc byl pod vlivem drog. Na...
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ve čtvrtek v Černínském paláci udělil medaili bývalému prezidentovi Václavu Klausovi za mimořádný přínos v oblasti diplomacie. „Vaše jméno v zahraničí...
Poslední volný hrob v čestném kruhu na Ústředním hřbitově v Brně připadl významnému českému spisovateli Milanu Kunderovi a jeho manželce Věře. Urny s jejich ostatky dnes do hrobu jen v úzkém kruhu...
Dálnice D35 u Přáslavic na Olomoucku je mezi 276. a 281. kilometrem ve směru od Ostravy na Olomouc uzavřena po rozsáhlém požáru kamionu. Dým byl vidět z dálky několika kilometrů. Podle mluvčí policie...
Ke 14 rokům vězení poslal soud v Srbsku za mříže otce chlapce, který v roce 2023 ve škole v Bělehradě zastřelil devět žáků a pracovníka ostrahy. Matka dostala dvouletý trest vězení. Oba rodiče, které...
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Olomoucký krajský soud ve čtvrtek otevřel kauzu otrávených nápojů ve šternberské zbrojovce a na dalších místech v krajském městě. Jiří Kudlička z Moravského Berouna na Olomoucku čelí obžalobě z...
Ruským prezidentem Vladimirem Putinem vychvalovaná raketa středního doletu Orešnik má kritický nedostatek, kvůli kterému míjí cíle až o desítky kilometrů. Tvrdí to nová analýza. Uvádí také, že Rusku...