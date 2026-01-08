Osmatřicetiletý Rus vypadl v úterý z okna svého bytu v sedmém patře domu v Meudonu. Záchranáři jej po příjezdu na místo převezli do nemocnice, muž však nepřežil. V bytě poté policie našla židli postavenou u inkriminovaného okna a dopisy v ruštině. V odpadkovém koši pak i léky.
Podle deníku Le Parisien, který odkazuje na informace policie, mohl být novinář obětí výhrůžek smrtí z Ruska. Muž žil se spolubydlícím, který byl v době incidentu doma. Kvůli jazykové bariéře i tomu, že upadl do šoku, jej však policisté nedokázali okamžitě vyslechnout. Není tak jasné, zda byl svědkem smrti svého spolubydlícího.
|
V Moskvě zemřel po pádu z okna někdejší šéf Pravdy. Nervové zhroucení, píší
Tím byl podle novináře Denise Balašova Jevgenij Safronov. Do Paříže se přistěhoval před půl rokem poté, co médium, v němž až do začátku války na Ukrajině pracoval, bylo označeno za „cizího agenta“. Médium se sice přesunulo do Evropy, Safronov v něm však musel skončit, což mu znemožnilo další pobyt v dané zemi. Přes Indii a Turecko se pak podle Balašova dostal do Paříže.
Trpěl však depresemi a týden před smrtí mu prý někdo naboural účty na sociálních sítích a dalších portálech i aplikacích. Balašov na Telegramu píše, že Safronov spáchal sebevraždu, což je i nynější vyšetřovací verze policie. Vzhledem k mnoha podobným případům tragických pádů Rusů z okna však média spekulují o skutečné příčině Safronovovy smrti.