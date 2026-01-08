V Paříži zemřel po pádu z okna ruský novinář. Mluví se o výhrůžkách

V Paříži zemřel ruský nezávislý novinář. Francouzská média jeho jméno neuvádějí, podle dalšího novináře Denise Balašova však jde o osmatřicetiletého Jevgenije Safronova. Ten v úterý vypadl z okna svého bytu v obci Meudon na předměstí francouzské metropole. Policisté zatím případ vyšetřují jako sebevraždu. Jeho spolubydlící je v šoku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Osmatřicetiletý Rus vypadl v úterý z okna svého bytu v sedmém patře domu v Meudonu. Záchranáři jej po příjezdu na místo převezli do nemocnice, muž však nepřežil. V bytě poté policie našla židli postavenou u inkriminovaného okna a dopisy v ruštině. V odpadkovém koši pak i léky.

Podle deníku Le Parisien, který odkazuje na informace policie, mohl být novinář obětí výhrůžek smrtí z Ruska. Muž žil se spolubydlícím, který byl v době incidentu doma. Kvůli jazykové bariéře i tomu, že upadl do šoku, jej však policisté nedokázali okamžitě vyslechnout. Není tak jasné, zda byl svědkem smrti svého spolubydlícího.

V Moskvě zemřel po pádu z okna někdejší šéf Pravdy. Nervové zhroucení, píší

Tím byl podle novináře Denise Balašova Jevgenij Safronov. Do Paříže se přistěhoval před půl rokem poté, co médium, v němž až do začátku války na Ukrajině pracoval, bylo označeno za „cizího agenta“. Médium se sice přesunulo do Evropy, Safronov v něm však musel skončit, což mu znemožnilo další pobyt v dané zemi. Přes Indii a Turecko se pak podle Balašova dostal do Paříže.

Trpěl však depresemi a týden před smrtí mu prý někdo naboural účty na sociálních sítích a dalších portálech i aplikacích. Balašov na Telegramu píše, že Safronov spáchal sebevraždu, což je i nynější vyšetřovací verze policie. Vzhledem k mnoha podobným případům tragických pádů Rusů z okna však média spekulují o skutečné příčině Safronovovy smrti.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

V Paříži zemřel po pádu z okna ruský novinář. Mluví se o výhrůžkách

Záruky od USA jsou v podstatě domluveny, zbývá schválení Trumpem, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (7. ledna 2025)

Dokument o bilaterálních bezpečnostních zárukách mezi Spojenými státy a Ukrajinou je v podstatě hotov, nyní jej zbývá dokončit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, uvedl ukrajinský prezident...

8. ledna 2026  14:08

Jaké knihy přinese nový rok? Novinky od Pawlowské, Rowlingové či Murakamiho

Premium
Halina Pawlowská v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (4. listopadu 2025)

Co bude knižním hitem letošních Vánoc ještě nakladatelé netuší, už teď však pracují na tom, aby i letošní literární rok stál zato. Přinášíme výběr toho nejsledovanějšího, na co oslovená...

8. ledna 2026

