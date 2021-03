Spolužáci zbili dívku a hodili ji do Seiny, obětí násilí u Paříže přibývá

Na policii zavolala matka zadrženého chlapce, že on a jeho dívka zbili spolužačku, hodili ji do vody a pak utekli. Sami jí to řekli po návratu domů. Žena se na místo vraždy okamžitě vydala a podle listu Le Figaro tam našla rukavici a chomáč vlasů. Když se vrátila do bytu, oba násilníci byli už pryč.

Matka proto zavolala policii, která našla tělo dívky o dvě hodiny později. Přesnou příčinu smrti teprve určí pitva. Oba podezřelé policisté dopadli ještě v noci u dalšího kamaráda, kde se schovali.



Zabitou dívku už mezitím pohřešovala její rodina, která vše nahlásila. Příbuzní měli za to, že děvče uteklo. Dívčina matka policii řekla, že ji spolužáci šikanovali. Dívka i dva zadržení chodili na stejnou střední školu ve Val-d’Oise.

Jiný chlapec bojuje po rvačce o život

V nemocnici v tuto chvíli navíc bojuje o život i čtrnáctiletý chlapec pobodaný při pondělní rvačce gangů výrostků na předměstí francouzské metropole, informovala v pondělí agentura AFP s odvoláním na policii.

Incident se odehrál kolem pondělních 18:00 SEČ ve městě Champigny-sur-Marne v departementu Val-de-Marne. Při rvačce, do níž se zapojilo asi patnáct výrostků ze dvou čtvrtí, byl zraněn ještě jeden šestnáctiletý mladík. Oba zraněné převezli do nemocnice a čtyři lidé byli zadrženi.

Dvě fatální bitky mezi mladými lidmi se odehrály také 22. a 23. února v sousedním departementu Essonne. Dva čtrnáctiletí teenageři byli tehdy zabiti ve městech Saint-Chéron a Boussy-Saint-Antoine. V souvislosti s vraždami policie obvinila třináct nezletilých.

Další patnáctiletý adolescent byl zastřelen 26. února v domě ve čtvrti Bondy v departementu Seine-Saint-Denis po potyčce s agresory, dvěma bratry ve věku sedmnáct a sedmadvacet let, kteří jsou nyní ve vazbě.