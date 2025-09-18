Pracující se zlobí. Francii ochromily stávky proti škrtům, do ulic vyšly statisíce lidí

Autor: ,
  12:38
Odbory napříč Francií zahájily ve čtvrtek stávku proti plánovaným škrtům v rozpočtu na příští rok. Provoz omezily lékárny a nemocnice, výrazně zasažena je městská i regionální doprava. Stávkují i učitelé a studenti. Úřady odhadují, že do stávek a protestů se na více než 250 místech zapojí až 900 tisíc lidí. Podle stanice BFMVT mají čtvrteční protesty podporu většiny obyvatel Francie.
Desítky až stovky tisíc lidí po celé Francii vyšly do ulic protestovat proti...

Desítky až stovky tisíc lidí po celé Francii vyšly do ulic protestovat proti plánovaným rozpočtovým škrtům a důchodové reformě. (18. září 2025) | foto: ČTK

Desítky až stovky tisíc lidí po celé Francii vyšly do ulic protestovat proti...
Desítky až stovky tisíc lidí po celé Francii vyšly do ulic protestovat proti...
Desítky až stovky tisíc lidí po celé Francii vyšly do ulic protestovat proti...
Desítky až stovky tisíc lidí po celé Francii vyšly do ulic protestovat proti...
36 fotografií

„Pracující, které zastupujeme, se zlobí,“ stojí ve společném prohlášení několika hlavních francouzských odborových svazů. Stávky svolaly v reakci na návrh předchozí vlády se škrty v rozpočtu. Nadále protestují i proti důchodové reformě prezidenta Emmanuela Macrona, která zvýšila minimální věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let.

Blokujme všechno! Lecornu se ujal úřadu premiéra, Francií zmítají protesty

Ministr vnitra končící vlády Bruno Retailleau informoval, že policie už zabránila pokusům o sabotáž vodovodů na Martiniku a odstranila některé pouliční blokády například v Marseille nebo v pařížském regionu. Informoval také o zatčení více než 20 lidí.

Situace ale podle něj byla v ranních a dopoledních hodinách „méně intenzivní, než se očekávalo“. Policie čeká, že až osm tisíc lidí se při demonstracích bude snažit vyvolat chaos. Vnitro plánuje nasazení přibližně 80 tisíc policistů a četníků, zároveň bude monitorovat demonstrace pomocí dronů.

Na plánované demonstraci v hlavním městě policie ve čtvrtek odpoledne očekává 50 tisíc až 100 tisíc, uvedla agentura AFP. Média upozorňují, že odborové svazy poprvé od roku 2023 vyzvaly ke stávce ve všech odvětvích.

Macron selhal, systém potřebuje revizi. Ale Le Penová lék nepřinese, říká politolog

Agentury informují také o mobilizaci studentů, kteří po celé zemi blokují některé střední a vysoké školy. „Zablokuj svou střední školu proti úsporným opatřením,“ stálo podle AFP na plakátu vyvěšeném na budově gymnázia Maurice-Ravel v Paříži, kde se do stávky zapojilo nejméně tři sta studentů. Mobilizují se také lékárny, které chtějí protestovat proti snížení slev na některé léky. Devět z deseti by mělo dnes zůstat zavřených.

Ve čtvrtek ráno už stávka výrazně ovlivnila veřejnou dopravu, především v Paříži. Protesty naopak nemají výrazně zasáhnout vysokorychlostní vlaky ani francouzská letiště.

Kvůli protestům odložily úřady plány na přemístění 70 metrů dlouhé tapiserie z Bayeux z 11. století, kterou má Francie po restaurování zapůjčit v příštím roce Británii.

Bayrouova vláda padla. V zadlužené Francii nechce šetřit ani pravice, ani levice

Francie čelí po pádu vlády Françoise Bayroua, která 8. září neustála hlasování o důvěře, rozsáhlé politické krizi. Nástupce Bayroua Sébastien Lecornu je kvůli plánovaným rozpočtovým škrtům pod tlakem nespokojené veřejnosti, parlamentu a investorů, kteří se obávají rostoucího deficitu druhé největší ekonomiky eurozóny.

Minulý týden po celé Francii vyšly do ulic tisíce demonstrantů, aby pod heslem hnutí Bloquons tout (Blokujme všechno) protestovaly proti Macronově politice.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

Rohlíku už potraviny nestačí. Na nové trhy se prosazuje i s technologiemi

Společnost Rohlík Group podnikatele Tomáše Čupra doručila v loňském roce přes 17 milionů objednávek, snížila ztrátu a příští rok očekává překlopení do zisku. Skupina roste na všech trzích a nově se...

18. září 2025  13:09

Na farmě uhynuly desítky krav. Měl jsem špatné zaměstnance, hájí se její šéf

Odvolací soud se začal zabývat případem úhynu skotu chovaného v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku. Prvoinstanční soud za to uložil bývalému řediteli společnosti Ekochov CMN Antonínu...

18. září 2025  13:08

Muslimové žalují SPD kvůli billboardům. Potrefená husa se ozvala, reaguje hnutí

Čeští muslimové podali žalobu na SPD kvůli předvolebnímu billboardu, na kterém hnutí zobrazuje zahalenou ženu s odkazem na současné vládní strany. Podle jejich advokáta vytváří kampaň zavádějící...

18. září 2025  12:15,  aktualizováno  13:03

Europoslanec Zdechovský nesmí sloužit v aktivních zálohách, rozhodl soud

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský by měl opustit aktivní zálohy české armády, kam vstoupil v roce 2019, rozhodl Krajský soud v Hradci Králové. Zamítl žalobu směřující proti rozhodnutí ředitele...

18. září 2025  13:01

Hřib chce z Česka Dánsko s lepším počasím. Radí mu bývalá dánská eurokomisařka

Jako členy svého expertního týmu představil šéf Pirátů Zdeněk Hřib bývalou komisařku pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou z Dánska či starostu Varšavy Rafala Trzaskowského. „Bojovala proti...

18. září 2025  10:46,  aktualizováno  12:39

Pracující se zlobí. Francii ochromily stávky proti škrtům, do ulic vyšly statisíce lidí

Odbory napříč Francií zahájily ve čtvrtek stávku proti plánovaným škrtům v rozpočtu na příští rok. Provoz omezily lékárny a nemocnice, výrazně zasažena je městská i regionální doprava. Stávkují i...

18. září 2025  12:38

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

18. září 2025  12:31

Hnutí ANO dominuje všude kromě Prahy, ve dvou krajích má přes 40 procent

Jediným českým krajem, kde má vládní koalice SPOLU tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL větší podporu než opoziční ANO, je Praha. Podle analýzy volebních modelů agentury STEM by v létě ve sněmovních volbách...

18. září 2025  12:25

Jak s eurem a sňatky homosexuálů? Studenti pozvali na debatu politické špičky

Přijetí eura, pomoc Ukrajině, zakotvení zákona o referendu či plnohodnotná manželství pro homosexuální páry. To jsou jen některá z témat, o nichž se hovořilo na politické debatě ve žďárské knihovně....

18. září 2025  12:17

Koupili vůz po diplomatovi a... stojí v garáži. Převod se zasekl na ministerstvu

Premium

Měla to být jen formalita, která měla trvat týden. Nyní už téměř tři desítky lidí čekají přes dva měsíce na převod aut, která si odkoupily od diplomatů, jimž v České republice v létě skončila jejich...

18. září 2025

Žijeme v Ostravě, lhali cizinci. Pro humanitární dávky si jezdili z Ukrajiny

Policisté moravskoslezského odboru cizinecké policie řešili tři případy neoprávněného čerpání humanitárních dávek. Ty republika poskytuje cizincům s dočasnou ochranou. „Jedná se o občany Ukrajiny,...

18. září 2025  11:59

VIDEO: K poctěéé zbraň! Scéna krále s Trumpem je jako z české komedie

Jako scénku z české komedie Pane, vy jste vdova! lehce připomíná středeční uvítání Donalda Trumpa králem Karlem III. Oba státníci stojí na nádvoří hradu Windsor před nastoupenou královskou gardou,...

18. září 2025  11:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.