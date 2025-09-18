„Pracující, které zastupujeme, se zlobí,“ stojí ve společném prohlášení několika hlavních francouzských odborových svazů. Stávky svolaly v reakci na návrh předchozí vlády se škrty v rozpočtu. Nadále protestují i proti důchodové reformě prezidenta Emmanuela Macrona, která zvýšila minimální věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let.
Ministr vnitra končící vlády Bruno Retailleau informoval, že policie už zabránila pokusům o sabotáž vodovodů na Martiniku a odstranila některé pouliční blokády například v Marseille nebo v pařížském regionu. Informoval také o zatčení více než 20 lidí.
Situace ale podle něj byla v ranních a dopoledních hodinách „méně intenzivní, než se očekávalo“. Policie čeká, že až osm tisíc lidí se při demonstracích bude snažit vyvolat chaos. Vnitro plánuje nasazení přibližně 80 tisíc policistů a četníků, zároveň bude monitorovat demonstrace pomocí dronů.
Na plánované demonstraci v hlavním městě policie ve čtvrtek odpoledne očekává 50 tisíc až 100 tisíc, uvedla agentura AFP. Média upozorňují, že odborové svazy poprvé od roku 2023 vyzvaly ke stávce ve všech odvětvích.
Agentury informují také o mobilizaci studentů, kteří po celé zemi blokují některé střední a vysoké školy. „Zablokuj svou střední školu proti úsporným opatřením,“ stálo podle AFP na plakátu vyvěšeném na budově gymnázia Maurice-Ravel v Paříži, kde se do stávky zapojilo nejméně tři sta studentů. Mobilizují se také lékárny, které chtějí protestovat proti snížení slev na některé léky. Devět z deseti by mělo dnes zůstat zavřených.
Ve čtvrtek ráno už stávka výrazně ovlivnila veřejnou dopravu, především v Paříži. Protesty naopak nemají výrazně zasáhnout vysokorychlostní vlaky ani francouzská letiště.
Kvůli protestům odložily úřady plány na přemístění 70 metrů dlouhé tapiserie z Bayeux z 11. století, kterou má Francie po restaurování zapůjčit v příštím roce Británii.
Francie čelí po pádu vlády Françoise Bayroua, která 8. září neustála hlasování o důvěře, rozsáhlé politické krizi. Nástupce Bayroua Sébastien Lecornu je kvůli plánovaným rozpočtovým škrtům pod tlakem nespokojené veřejnosti, parlamentu a investorů, kteří se obávají rostoucího deficitu druhé největší ekonomiky eurozóny.
Minulý týden po celé Francii vyšly do ulic tisíce demonstrantů, aby pod heslem hnutí Bloquons tout (Blokujme všechno) protestovaly proti Macronově politice.