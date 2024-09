Kruhy na Eiffelovce zůstanou, rozhodla starostka. Znesvěcení památky, láteří odpůrci

„Rozhodnutí je na mně a mám souhlas Mezinárodního olympijského výboru,“ řekla o víkendu listu Ouest-France starostka. Kruhy na Eiffelově věži zůstanou,“ dodala. V Paříži se nyní konají paralympijské hry, které navazují na nedávnou olympiádu.

Pět kruhů, 29 metrů širokých, 15 metrů vysokých a vážících 30 tun, technici na Eiffelovu věž nainstalovali před zahájením olympijských her v Paříži 26. července. Jejich demontáž se očekávala těsně po závěrečném ceremoniálu paralympiády 8. září. Starostka však uvedla, že chce symbol zachovat i nadále, píše portál BBC.

„Francouzi si během her Paříž znovu zamilovali, chtěla bych, aby tento slavnostní duch zůstal zachován,“ uvedla. Někteří Pařížané i návštěvníci francouzské metropole starostku okamžitě podpořili.

„Eiffelova věž je velmi krásná, kruhy jí dodávají barvu. Je velmi hezké ji takhle vidět,“ řekla webu France Bleu jedna z obyvatelek hlavního města

Jiní však tento nápad nepodpořili a považují rozhodnutí starostky za chybné. „Je to historická památka, proč ji ničit kruhy? Pro olympiádu to bylo dobré, ale teď už je po ní, můžeme jít dál, možná bychom je měli odstranit a vrátit Eiffelovu věž do stavu, v jakém byla předtím,“ řekl pro France Bleu odpůrce rozhodnutí.

Pohlednice z Paříže z dob, kdy Eiffelovu věž „zněsvěcovala“ reklama na automobilku. (1925)

Další uživatelé sociálních sítí uvedli, že Hidalgová měla svůj plán nejprve konzultovat s Pařížany, než se do něj pustila. V příspěvku na X připomněli, že na Eiffelově věži byla v letech 1925 – 36 reklama na Citroën.

Žena mnoha kontroverzí

Anne Hidalgová, která vede Paříž od roku 2014, je známa svými odvážnými a někdy kontroverzními počiny. Za jejího působení se v mnoha ulicích města, včetně nábřeží řeky Seiny, objevily pěší zóny.

V loňském roce přesvědčivě zvítězila v městském referendu o zákazu půjčování elektrických koloběžek. K hlasování však přišlo méně než 8 procent oprávněných voličů. V únoru Hidalgová opět zvítězila poté, kdy Pařížané schválili prudké zvýšení parkovného pro vozidla SUV.

Skupiny řidičů i představitelé opozice však tento systém napadli s tím, že klasifikace SUV je zavádějící, neboť by se týkala mnoha vozů rodinné velikosti. Francouzský ministr životního prostředí Christophe Béchu tehdy prohlásil, že příplatek představuje „trestající ekologismus“.

Těsně před olympijskými hrami v Paříži se Hidalgová a další úředníci vrhli do Seiny, aby dokázali, že řeka je bezpečná ke koupání.

Eiffelova věž byla postavena v roce 1889 pro Světovou výstavu. Kovaná mřížová věž byla zpočátku pařížskými umělci a intelektuály ostře kritizována, dnes ji však mnozí považují za symbol „města světla“, uzavírá BBC.