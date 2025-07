Francie uzná Palestinu jako stát. Přispěje to k míru na Blízkém východě, věří Macron

„V souladu s historickým závazkem Francie k dosažení spravedlivého a trvalého míru na Blízkém východě jsem se rozhodl, že Francie uzná Palestinu jako stát. Slavnostně to oznámím Valnému shromáždění OSN v září tohoto roku,“ napsal francouzský prezident ve zprávě zveřejněné na sociální síti X.

Emmanuel Macron se k takovému uznání zavázal už před několika měsíci, než bylo pozastaveno, zejména kvůli vypuknutí války mezi Izraelem a Íránem, připomíná Le Monde.

Francouzská hlava státu ve svém poselství dodala, že „dnes je naléhavé, aby válka v Gaze skončila a civilní obyvatelstvo bylo zachráněno.“

„Potřebujeme okamžité příměří, propuštění všech rukojmích a masivní humanitární pomoc obyvatelům Gazy. Musíme také zaručit demilitarizaci Hamásu, zabezpečit a obnovit Gazu,“ uvedl Macron.

„Je třeba konečně vybudovat palestinský stát, zajistit jeho životaschopnost a umožnit mu, aby se přijetím demilitarizace a plným uznáním Izraele podílel na bezpečnosti všech na Blízkém východě“, pokračuje Macron v dopise předsedovi Palestinské samosprávy Mahmúdu Abbásovi.

Tím, že učiní krok k uznání, hodlá Francie „významně přispět k míru na Blízkém východě“ a „mobilizovat všechny své mezinárodní partnery, kteří se na tom chtějí podílet“.

Izrael plánuje anexi Palestiny

Izraelský parlament mezitím ve středu schválil rezoluci, v níž vyzývá vládu premiéra Benjamina Netanjahua k anexi Západního břehu Jordánu, okupovaného od roku 1967 Izraelem. Podle serveru The Times of Israel (ToI) výzva nemá žádné právní účinky, ale může toto téma dostat do příští agendy izraelských poslanců.

Rezoluci kritizovala Palestinská autonomie, jejíž vedení na Západním břehu sídlí, či turecká diplomacie, která ji označila za provokaci podkopávající snahy o mír v regionu. Ve čtvrtek ji ve společném prohlášení odsoudila desítka muslimských zemí včetně Egypta, Saúdské Arábie, Kataru či Spojených arabských emirátů, informovala televize Al-Arabíja.

V současné době Palestinu uznává 147 členských států OSN. Ta v této organizaci od listopadu 2012 disponuje statusem nečlenského pozorovatelského státu. Postoj České republiky je v této otázce nejednoznačný.