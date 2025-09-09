Macron selhal, systém potřebuje revizi. Ale Le Penová lék nepřinese, říká politolog

Francouzský premiér François Bayrou odchází z Národního shromáždění poté, co jeho vláda nedostala od poslanců důvěru. (8. září 2025) | foto: Reuters

Jan Hron
  10:55
Pád vlády francouzského premiéra Françoise Bayroua ukázal, že prezident Emmanuel Macron selhal ve vytvoření koalice schopné prosadit kompromisní reformy. Projevuje se také potřeba revize celého francouzského vládního systému. Pro portál iDNES.cz to uvedl Lukáš Macek, politolog z francouzského Institutu Jacquese Delorse a ředitel dijonské odbočky centra Sciences Po.

Za poslední dva roky ve Francii skončil již čtvrtý premiér. Koho dalšího by Macron mohl jmenovat šéfem vlády nyní?
Spekuluje se o různých jménech, ale tyto spekulace je třeba brát s velkou rezervou, Emmanuel Macron již v minulosti ukázal, že umí překvapit.

Mohl by nakonec sáhnout po někom z levice nebo Národního sdružení?
Že by jmenoval někoho z Národního sdružení je skutečně těžko představitelné. Tedy s výjimkou hypotézy, že by opět rozpustil parlament a tato strana získala v nových volbách absolutní většinu. Ale na tento scénář to teď příliš nevypadá. Jmenovat někoho z řad umírněné levice by mělo logiku v tom smyslu, že zatím dal šanci pravici (s Michelem Barnierem) a centristům (s Françoisem Bayrouem), takže teď by mohla na řadu přijít umírněná levice.

Pokud se podíváme na program Národního sdružení, vypadá to spíše na zrychlení tempa zadlužování. A také na protekcionistické tendence a konflikty se zbytkem EU. Nemyslím si, že toto je cesta k dynamické a prosperující ekonomice.

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

