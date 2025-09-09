Za poslední dva roky ve Francii skončil již čtvrtý premiér. Koho dalšího by Macron mohl jmenovat šéfem vlády nyní?
Spekuluje se o různých jménech, ale tyto spekulace je třeba brát s velkou rezervou, Emmanuel Macron již v minulosti ukázal, že umí překvapit.
Mohl by nakonec sáhnout po někom z levice nebo Národního sdružení?
Že by jmenoval někoho z Národního sdružení je skutečně těžko představitelné. Tedy s výjimkou hypotézy, že by opět rozpustil parlament a tato strana získala v nových volbách absolutní většinu. Ale na tento scénář to teď příliš nevypadá. Jmenovat někoho z řad umírněné levice by mělo logiku v tom smyslu, že zatím dal šanci pravici (s Michelem Barnierem) a centristům (s Françoisem Bayrouem), takže teď by mohla na řadu přijít umírněná levice.
Pokud se podíváme na program Národního sdružení, vypadá to spíše na zrychlení tempa zadlužování. A také na protekcionistické tendence a konflikty se zbytkem EU. Nemyslím si, že toto je cesta k dynamické a prosperující ekonomice.