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Královskou pevnost původně postavili na obranu proti Angličanům. Do historie se však zapsala hlavně rolí, již sehrála o čtyři staletí později. Státní vězení pro odpůrce královského režimu, včetně kritiků francouzského absolutismu, dobyl pařížský lid 14. července 1789.
Pařížané sídlo napadli původně proto, aby získali střelný prach, který jim chyběl do zbraní ukořistěných ve zbrojnici v Invalidovně, a hledali tam také „nelidsky týrané“ politické vězně. Ti tam už ale dávno nebyli, přestože předtím za zdmi trpěl třeba samotný Voltaire. V Bastile se v červenci 1789 nacházelo pouze sedm obyčejných kriminálních zločinců, mezi nimi i pověstný markýz de Sade, odsouzený za týrání.
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Francouzi slaví dobytí Bastily. Paříž viděla přehlídku, Macron zvedá výdaje na obranu
Pád Bastily je dnes vnímán jako začátek Velké francouzské revoluce. Ta ukončila vládu krále Ludvíka XVI. a přinesla konec takzvaného starého režimu. Bastilu samotnou dnes připomínají jen její obrysy v dlažbě, revolucionáři ji totiž začali rozebírat už dva dny po jejím obsazení. Na jejím místě pak vzniklo náměstí Bastily.
Vojenskou přehlídku na Champs Élysées z pódia tradičně sleduje prezident s pozvanými zahraničními hosty. V minulosti se tam Macron objevil třeba s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, loni byl zase hlavní host indonéský prezident Prabowo Subianto. Během přehlídky pochodují slavným bulvárem tisíce vojáků, četníků, policistů a hasičů, ale i členové cizinecké legie nebo kadeti vybraných škol.
Posledních deset let se však 14. červenec nenese jen ve slavnostním duchu. Právě na státní svátek v roce 2016 zaútočil terorista na promenádu v Nice a zabil 86 lidí. Jejich památku si tam v úterý rovněž připomenou.
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14. července 2025