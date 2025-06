Vláda video zveřejnila koncem května na svých oficiálních účtech na Instagramu a TikToku, aby mladé lidi poučila o odboji.

Na záběrech je vidět mladá žena, jak za druhé světové války roznáší do schránek ilegální letáky, načež ji zajmou němečtí okupanti. Následuje scéna Pařížanů oslavujících konec okupace v roce 1944, mezi nimiž se objevil také voják v německé uniformě, kterak rozjařeně jásá.

Kritika na sebe nenechala dlouho čekat. „Problém je, že vláda nepovolala kompetentní lidi, ačkoli máme řadu historiků, kteří toto období zkoumají,“ uvedla učitelka dějepisu Christine Guimonnetová.

„Proč nevyužít umělou inteligenci, ale výsledek musíte zkontrolovat, abyste se ujistili, že je video historicky přesné. Je to obzvlášť trapné, když to pochází od vlády, která by měla zveřejňovat dokumenty, jimž se nedá nic vytknout,“ dodala Guimonnetová.

Ředitel vládní informační služby Michaël Nathan posléze přiznal, že video nebylo řádně ověřeno. „Naše týmy čelí každodenní výzvě přizpůsobovat obsah a formy vyprávění novým zvyklostem diváků, zejména na sociálních sítích,“ uvedl podle listu Le Monde.

Předtím, než vláda příspěvek smazala, se pod ním objevila řada rozhořčených komentářů. „Toto je falšování historie propagované vládou, je to skandál,“ napsal jeden z diskutujících podle listu Le Figaro.

„Je to extrémně urážlivé pro ty, kteří byli v odboji,“ poznamenal další. „Kde jsou dobové snímky se jmény bojovníků odboje? Místo používání umělé inteligence pište historii,“ zlobil se jiný uživatel.