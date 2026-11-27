„Přiznal, že chtěl ukrást kus kolejnice a že jednal sám; uvedl však, že když uslyšel blížící se vlak, nechal ji na trati,“ citovala AFP prohlášení prokurátora z Rouenu Sébastiena Galloise, podle něhož vykolejení způsobil právě volně ležící kus kolejnice.
Vlak na trase mezi městy Rouen a Caen vezl téměř 200 cestujících. Zranění utrpělo nejméně 44 lidí, jedna mladá žena byla přepravena do nemocnice v kritickém stavu, lékařům se ji ale povedlo zachránit.
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Je to sabotáž, míní úřady po nálezu, který zavinil vykolejení vlaku ve Francii
Souprava vykolejila 11. září večer poblíž obce Cléon mezi stanicemi Tourville a Elbeuf-Saint-Aubin. Bezprostředně po nehodě nebylo jasné, co vykolejení způsobilo. Testy vyloučily, že by strojvedoucí byl pod vlivem alkoholu či omamných látek. Den po nehodě policie našla volně ležící kus kolejnice. Spolu s mladíkem policisté tento týden zadrželi další tři lidi, kteří však byli později propuštěni bez obvinění.