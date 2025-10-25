Sarkozy ve vězení čelí vyhrůžkám smrtí. Spoluvězni chtějí „mstu za Kaddáfího“

Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy se necelý den od začátku výkonu trestu stal terčem vyhrožování smrtí od spoluvězňů, informuje deník Le Figaro. Sarkozy v úterý nastoupil do věznice, aby si odpykal pětiletý trest odnětí svobody kvůli podílu na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování své prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye.
Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy nastoupil do pařížské věznice La...

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy nastoupil do pařížské věznice La Santé. Odpyká si tam pětiletý trest kvůli kauze nelegálního financování své prezidentské kampaně. (21. října 2025) | foto: Reuters

Příjezd bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho do útrob...
Pařížské vězení Le Santé (21. října 2025)
Přípravy na příjezd exprezidenta Sarkozyho byly pečlivé. (21. října 2025)
Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy nastoupil do pařížské věznice La...
Video kolující online a patrně pořízené jedním z vězňů zachycuje slovní útoky namířené proti Sarkozymu krátce po jeho nástupu do vězení v Paříži. O záběrech vzápětí informovali pařížskou prokuraturu. Následně byli tři lidé vyslýcháni a policie zabavila dva mobilní telefony.

Sarkozyho ve vězení střeží policisté. Spí v sousední cele, dozorce to pobuřuje

Podle deníku Le Figaro v pátek dva vězně předvedli před soud kvůli vyhrožování Sarkozymu, že to bude mít „ve vězení těžké“ a že spoluvězni pomstí „bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího“.

Sarkozy, který nastoupil do věznice La Santé v úterý, aby si odpykal pětiletý trest za spiknutí při financování své volební kampaně v roce 2007 za použití prostředků bývalého libyjského diktátora Kaddáfího, má nyní přidělenou nepřetržitou policejní ochranu.

OBRAZEM: Nikdo se z něj nevrátí živý, říkalo se. Nahlédněte do Sarkozyho vězení

Kaddafího v roce 2011 po vypuknutí občanské války a zásahu NATO zabili libyjští povstalci. Přesto jedna konspirační teorie viní Sarkozyho ze smrti Kaddáfího jako součásti krytí korupce.

