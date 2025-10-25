Sarkozy ve vězení čelí vyhrůžkám smrtí. Spoluvězni chtějí „mstu za Kaddáfího“

Video kolující online a patrně pořízené jedním z vězňů zachycuje slovní útoky namířené proti Sarkozymu krátce po jeho nástupu do vězení v Paříži. O záběrech vzápětí informovali pařížskou prokuraturu. Následně byli tři lidé vyslýcháni a policie zabavila dva mobilní telefony.
Podle deníku Le Figaro v pátek dva vězně předvedli před soud kvůli vyhrožování Sarkozymu, že to bude mít „ve vězení těžké“ a že spoluvězni pomstí „bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího“.
Sarkozy, který nastoupil do věznice La Santé v úterý, aby si odpykal pětiletý trest za spiknutí při financování své volební kampaně v roce 2007 za použití prostředků bývalého libyjského diktátora Kaddáfího, má nyní přidělenou nepřetržitou policejní ochranu.
Kaddafího v roce 2011 po vypuknutí občanské války a zásahu NATO zabili libyjští povstalci. Přesto jedna konspirační teorie viní Sarkozyho ze smrti Kaddáfího jako součásti krytí korupce.