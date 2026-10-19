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VIDEO: Komiksový hrdina. Šéf prodejny v Nice se postavil rabujícím demonstrantům

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  20:14
Násilnosti během víkendových demonstrací ve Francii se mnohde zvrhly i v rabování a ničení obchodů. Škody utrpěly na tři tisíce firem a podnikatelů. Ne všichni si však útok na svůj majetek nechali líbit. „Komiksovým“ hrdinou se na sítích stal Pierre Collin z Nice, který vlastním tělem bránil prodejnu Micromania. Jeden z demonstrantů jej pak na videu napadl, když se otočil zády.

Vedoucí prodejny Micromania Collin se rozhodl, že obchod s videohrami a herními konzolemi rabujícím nenechá. Na videu, jež jeho snahu zachytilo, stojí v – zřejmě už poničených – dveřích prodejny a po chvíli začne křičet na mladíky venku. Když se mu začnou posmívat, vyběhne ven a jde si to s nimi vyřídit osobně. Pak se otočí a vrací se dovnitř.

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V tu chvíli jej však jeden z demonstrantů s výskokem kopne do zad a Collin upadne. Zatímco se pobavená mládež směje, na pomoc mu přispěchá kolemjdoucí žena. Video vyvolalo značné pobouření a lidé Collina zaplavili vzkazy s vyjádřením podpory. Vzniklo pro něj také několik finančních sbírek. Collin však vyzval k opatrnosti a lidem poděkoval za podporu.

Fanouškům komiksů nicméně neunikl ještě jeden detail. Když majitel Micromanie stojí ve dveřích, hned vedle něj se tyčí Gokú – postava z japonské mangy a anime série Dragon Ball. I díky jisté podobnosti Collina s tímto hrdinou se Francouzovi začalo přezdívat „Gokú z Nice“.

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Francouzský premiér Sébastien Lecornu přislíbil, že se firmy, které poškodilo víkendové rabování, dočkají odškodnění. To by v optimálním případě mělo být na úkor provinilců. „Pro všechny tyto firmy uvolníme zvláštní podpůrný fond,“ řekl premiér. Podle údajů zveřejněných vládou utrpěly škodu zhruba tři tisíce společností a podnikatelů.

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