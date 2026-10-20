„Nasazení příští sobotu bude masivní,“ řekl francouzský premiér Sébastien Lecornu před protesty, které chystá Hnutí žlutých vest. Bezprostřední prioritou je podle něj obnovit pořádek po rabování a násilnostech, které 17. října zasáhly Paříž, Marseille, Lyon i další města.
Ministr vnitra Laurent Nuňez řekl, že armáda bude nasazena po boku policie. Vláda zároveň slíbila změnit taktiku po rozsáhlé kritice, že centra měst zůstala zranitelná. Úřady by mohly některé demonstrace i zakázat.
|
ANALÝZA: Pád věže a chmurný závěr jedné éry. Nad troskami Francie číhají dva supi
Lecornu v parlamentu prohlásil, že za víkendovými střety byl „povstalecký plán vedený skupinkami krajní a extrémní levice“. Dodal, že pro svá tvrzení předloží důkazy, což zatím neučinil. Krajní levice naopak vládu viní z podcenění lidového hněvu kvůli vysokým životním nákladům a klesající kvalitě veřejných služeb.
Násilnosti Francii šokovaly rozsahem i tím, že policie je nedokázala zastavit. Zároveň vyhrotily napětí před prezidentskými volbami v příštím roce. V nich v průzkumech vedou Marine Le Penová, která je přiřazována ke krajní pravici, a Jean-Luc Mélenchon. Ten je naopak označován za kandidáta krajní levice.
Zákazy nočního vycházení pokračují
Úřady v Lyonu vyhlásily druhou noc po sobě zákaz nočního vycházení v nejužším centru města. Zákaz nočního vycházení bude dnes v noci platit i ve dvou oblastech Paříže, rozhodly úřady.
Premiér Lecornu dnes v parlamentu naznačil, že by tak mohla učinit i další města, která toto opatření zavedla v pondělí.
|
PŘEHLEDNĚ: Deset příkladů sociální pomoci a podpor, které Francouzi mají, ale Češi ne
V nejužším centru třetího nejlidnatějšího francouzského města bude zakázáno se pohybovat na ulicích od 21:00 do středečních 6:00.
V Paříži bude podobně jako v noci na dnešek platit od dnešních 23:00 do středečních 6:00 zákaz nočního vycházení na náměstí Republiky a v okolí obchodního a dopravního centra Les Halles. Na dalších místech v Paříži jsou zakázané noční demonstrace a shromáždění. Úřady také rozhodly zakázat do čtvrtka přepravu paliv a hořlavých plynů v „individuálních nádobách“.
|
Eichler: Macron je mimo realitu. Před demonstranty by měl utéct z Paříže
Lecornu při interpelacích v parlamentu uvedl, že zákazy nočního vycházení budou pokračovat, pokud se osvědčí. Podle něj byly výsledky za poslední noc, kdy zákazy vydaly úřady v některých oblastech v Paříži, Marseille a Lille, pozitivní.
Strana Národní sdružení (RN) vyzvala vládu, aby zaručila bezpečnost jejího stranického sjezdu, který se koná o víkendu v Orléansu. Ve městě by se měla uskutečnit demonstrace proti rasismu, tedy namířená proti RN, uvedla agentura AFP.