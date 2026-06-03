Berlín hodlá splnit nové cíle NATO v oblasti výdajů na obranu dříve než Paříž a Londýn. Již v roce 2029 (tedy šest let před stanoveným termínem) chce dosáhnout čistě vojenských výdajů ve výši 3,5 procenta HDP. Od roku 2029 by tak Německo dávalo na obranu 153 miliard eur ročně. Pro srovnání: Francie hodlá v roce 2030 na zbrojení vynaložit 76,3 miliardy eur.
Dívají se na militarizaci Německa s obavami vzhledem k jeho historii a skutečnosti, že v jeho čele by mohla stanout nacionalistická a proruská AfD.