Jak Francie přichází o doktory. Nových je málo, obávají se násilí i vyhoření

Nedostatek lékařů souvisí i s jejich rozložením ve francouzských regionech: ve městech včetně pařížské metropolitní oblasti sice také není situace ideální, ale s největšími problémy se potýká zejména venkov. Do menších obcí, na pohled jakkoli idylických, se mladí lékaři příliš nehrnou. Nepomáhají ani náborové příspěvky ve výši až 50 tisíc eur, zařízený byt nebo daňové úlevy.

Do důchodu nyní ve Francii odchází více praktických lékařů, než kolik jich nově zakládá praxi. Již mezi lety 2012 až 2021 se jejich počet snížil o necelých šest procent. Již nyní šest set tisíc dlouhodobě nemocných lidí nemá svého praktického lékaře a nadcházející desetiletí bude ještě náročnější.

Ačkoli vláda zrušila omezení počtu míst na lékařských fakultách a počet vyškolených lékařů se v posledních letech zvýšil, nerostou jejich počty dostatečně rychle.

Méně studentů a výhra pro všechny?

Podíl na tom má zdravotnická politika posledních desetiletí a takzvané pravidlo numerus clausus, z latiny překládané jako uzavřený počet, které označuje maximální počty studentů přijímaných na univerzity.

Francouzská vláda toto pravidlo zavedla v roce 1971 a slibovala si od něj řadu výhod. „Omezení počtu lékařů bylo v té době považováno za vítězství pro všechny: Pro stát a veřejné zdravotní pojištění to mělo znamenat nižší výdaje na zdravotnictví, pro lékaře pak nižší konkurenci a vyšší výdělky,“ vysvětluje Guillaume Chevillard, který se zabývá výzkumem v oboru zdravotní geografie.

Důsledky této úpravy ale byly dalekosáhlé. Zatímco v roce 1972 bylo na lékařských fakultách otevřených téměř 8 600 míst, o dvacet let později, v roce 1993, se jejich počet propadl na minimum 3 500 míst. Vláda tento limit zrušila až v roce 2020, vzdělání a profesní příprava budoucích lékařů ale potrvá ještě dlouhé roky.

Desetina praktiků pracuje i v důchodu

Francie se navíc, podobně jako řada okolních zemí, potýká také s dalším problémem, kterým je stárnutí populace a tedy zvýšená potřeba zdravotní péče. Také stávající lékaři postupně odcházejí do důchodu, aniž by je měl kdo nahradit: Téměř polovina lékařů působících ve Francii je starší 55 let.

Proto také prezident Emmanuel Macron koncem října lékaře v důchodovém věku vyzval, aby ještě neodcházeli z praxe. „Všem lékařům, kteří dosáhnou důchodového věku, umožníme odejít do důchodu. Zároveň ale budou moci pokračovat ve své práci, ponechat si celý plat a neplatit již další příspěvky na důchod,“ snaží se Macron lékaře motivovat. Řada z nich v ordinacích skutečně zůstává, byť spíše s ohledem na své pacienty: desetina všech francouzských lékařů pracuje i v důchodu.

Mladých lékařů je málo v celé Evropě

Nedostatek zdravotníků je značný v celé Evropě: chybí jich tu přibližně dva miliony. Například ve Finsku jsou zdravotní sestry na prvním místě v žebříčku všech profesí, které mají nedostatek lidí. Také Anglii chybí desítky tisíc zdravotních sester a hlásí rekordní počty volných míst. V Řecku záchranáři nedostatku personálu upozorňují na dlouhé prodlevy ve výjezdech první pomoci.

Podle odborníků lékařství přestává být pro mladé lidí atraktivní. Stále častěji se totiž objevují problémy, které potenciální studenty i mladé lékaře od této práce odrazují, ať už je to narůstající násilí ze strany pacientů, nebo fyzické vyhoření a související psychické problémy.

Tento stav poslední roky ještě prohloubila pandemie covidu, problém má ale dlouhodobé a systémové příčiny. „Evropa dlouho spoléhala na zahraniční zdravotnické pracovníky ze zemí s nižšími příjmy. Bylo to takové trvalé provizorium,“ říká profesor Londýnské univerzity se zaměřením na veřejné zdraví Martin McKee. „Pandemie k dnešním problémům přispěla, ale nedostatek lékařů se dal očekávat.“