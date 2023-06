Sladila své postoje s ruskými, tvrdí francouzský výbor o straně Le Penové

Francouzská krajně pravicová strana Národní sdružení (RN) čelí obvinění, že pomáhala ruské moci dostat se do Francie. Podle agentury AFP to tvrdí uniklé výňatky ze zprávy parlamentního vyšetřovacího výboru pro otázky zahraničního vměšování. Stranu, jež byla do roku 2018 známá jako Národní fronta, dlouho vedla neúspěšná kandidátka na prezidentku Marine Le Penová.