Budou jako královny ve své říši. Krajní pravice chce ve Francii obnovit nevěstince

Autor:
  16:38
Francouzská nacionalistická strana Národní sdružení navrhuje, aby se sexuální pracovnice vrátily do vykřičených domů. Ty jsou v zemi už desítky let zakázané, podle jednoho z poslanců partaje Marine Le Penové by se z nich však mohla stát družstva, která by si spravovaly samy prostitutky. Byly by tak prý ve větším bezpečí a navíc by díky legalizaci prostituce dosáhly na běžné státní příspěvky. Třeba na penzi.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Reuters

Francouzský poslanec Jean-Philippe Tanguy (9. prosince 2025)
Noční klub Club 45 v Paříži (12. července 2024)
Marine Le Penová, předsedkyně parlamentní frakce Národního sdružení v Národním...
Prostitutky na pařížské demonstraci proti trestání jejich klientů (28. března...
10 fotografií

„Prostitutky by byly panovnicemi ve svém království,“ řekl pro francouzskou rozhlasovou stanici RTL poslanec Národního sdružení Jean-Philippe Tanguy, který už podle svých slov připravil návrh příslušného zákona. Ten umožní, že se případné nové nevěstince budou moci otevřít ve formě družstva.

Tamní pracovnice a pracovníci tam také podle tohoto politika budou ve větším bezpečí než dnes. „Bijí je, někdy jim i podřežou hrdlo, ale nikdo o tom nemluví!“ rozčiluje se poslanec, který podle svých slov v mládí pracoval pro jednu neziskovou organizaci pomáhající sexuálním pracovnicím. Jejich útrapy tak viděl zblízka, píše France Info.

Prostitutky v Paříži demonstrovaly proti pokutám pro své klienty

Vykřičené domy jsou ve Francii zakázané už od roku 1946, podle současné legislativy však prostitutky a prostituti stále mohou nabízet své služby. Posledních téměř deset let jejich klientům ovšem hrozí pokuta 1 500 eur (36 tisíc korun). A podle Tanguye to sexuálním pracovnicím jen ztížilo každodenní život.

„Trestání klientů vrátilo prostitutky do strašných, odporných podmínek a o to víc je to donutilo pracovat na temných, skrytých a tudíž velmi nebezpečných místech,“ míní. Odmítá přitom termín „bordel“, nová místa podle něj budou spravovat samotné prostitutky, které tak nad sebou nebudou mít žádného „pasáka“ ani „bordelmamá“. „Nejde o to dát moc nějaké formě kuplířství nebo otroctví, to je vyloučeno,“ ujišťuje Tanguy.

Prostituce na střední. Ve Francii se jí věnuje stále více nezletilých dívek

Tvrdí také, že nový zákon podporuje i Le Penová. Jiný poslanec strany se však pro RTL podivil, že o návrhu „slyší ve stejnou chvíli jako vy“. „Nikdy o tom nebyla řeč,“ dodal. Návrh krajní pravice nicméně v zemi znovu rozproudil debatu o legalizaci sexuální práce. Ženy a muži v tomto oboru by po zavedení novinky měli nárok na důchod či podporu v nezaměstnanosti, platili by také daně.

Podobná debata se ostatně rozhořela i v dalších zemích, připomíná portál Politico. Obnovit „bordely“ a regulovat prostituci chtějí například i vládní politici v Itálii, ani tam však zatím nepřistoupili ke konkrétním krokům.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Novému šéfovi SOCDEM Nedvědovi přála Maláčová, aby naplnil její sny

Místopředseda SOCDEM Jiří Nedvěd, lídr kandidátky Stačilo! v Karlovarském...

Najít cestu z politické bezvýznamnosti se pokouší sociální demokracie. Novým předsedou SOCDEM byl v sobotu zvolen dosavadní místopředseda strany Jiří Nedvěd, blízký spolupracovník Jany Maláčové,...

13. prosince 2025,  aktualizováno  16:45

Budou jako královny ve své říši. Krajní pravice chce ve Francii obnovit nevěstince

Ilustrační snímek

Francouzská nacionalistická strana Národní sdružení navrhuje, aby se sexuální pracovnice vrátily do vykřičených domů. Ty jsou v zemi už desítky let zakázané, podle jednoho z poslanců partaje Marine...

13. prosince 2025  16:38

Bělorusko propustilo přes sto politických vězňů. USA zrušily sankce na potaš

Mezinárodní Cenu Václava Havla za lidská práva získal běloruský politický

Běloruský nositel Nobelovy ceny za mír Ales Bjaljacki a opoziční politička Maryja Kalesnikavová jsou na svobodě. Uvedl to opoziční server Naša Niva poté, co administrativa autoritářského vůdce země...

13. prosince 2025  15:22,  aktualizováno  15:45

Vancovo našeptávání a irská zkušenost. Proč Trump tak nesnáší Evropu

Premium
Donald Trump a J.D. Vance před restaurací ve Washingtonu (9. září 2025)

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nevídaně kritizuje Evropu. Je to novinka oproti Trumpovu prvnímu prezidentskému období. Podle analytiků ho v despektu vůči Evropě motivují vlastní...

13. prosince 2025  15:20

Tři lidé se zranili při nehodě aut na Lounsku, provoz na silnici byl přerušen

Nehoda dvou aut u Chlumčan na Lounsku (13. prosince 2025)

Nehoda dvou osobních aut uzavřela v poledne silnici číslo 7 u Chlumčan v okrese Louny. Tři lidé se při kolizi zranili. Silnice byla kvůli odklízení následků střetu necelé dvě hodiny uzavřená.

13. prosince 2025  15:19

Evropa musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, za nic ručit nebudeme, řekl Babiš

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Andrej Babiš (ANO). (19....

Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, Česko nebude za nic ručit, řekl designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu na síti X. Finančními potřebami Ukrajiny v letech 2026 a...

13. prosince 2025  12:43,  aktualizováno  15:16

Komunisty i po debaklu povede dál Konečná, nikdo nenavrhl volit nového lídra

V Praze se konalo předvolební shromáždění hnutí Stačilo!. Na dolní straně...

Komunisté na mimořádném sjezdu jednají o dalším směřování strany. KSČM se už podruhé za sebou nedostala do Sněmovny, když nevyšla její sázka na hnutí Stačilo!. Předsedkyně KSČM a europoslankyně...

13. prosince 2025  7:20,  aktualizováno  15:08

Ukrajina možná bude svítit i v zimě. Pomohou přísně střežené baterie z USA

Premium
Blackout. Generátory elektřiny před obchody v Kyjevě po ruském útoku na...

Ukrajinská infrastruktura je bombardována každý den, výpadky proudu jsou již po více než tři roky naprosto běžnou záležitostí. Během zimních měsíců to znamená mráz a tmu.

13. prosince 2025  14:54

Hrdá zbrojovka vsadila na zabijáka tanků. A pomohla ubránit Kyjev

Výroba protitankové zbraně RPG-75 v dílnách Zevety Bojkovice

Zamířit, vypálit, zahodit. Váží jen něco přes tři kila, ale na dálku klidně zničí čtyřicetitunový tank. Slavná československá protitanková zbraň RPG-75 se sice zrodila už před půlstoletím, ale díky...

13. prosince 2025  14:31

Zemřela operní pěvkyně Anda-Louise Bogza. Držitelce Thálie bylo 60 let

Anda-Louise Bogza

Ve věku 60 let dnes po dlouhé nemoci zemřela operní pěvkyně Anda-Louise Bogza. Sopranistka, která se narodila v Rumunsku a žila v Praze, byla emeritní sólistkou opery Národního divadla a Státní...

13. prosince 2025  14:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Turek je v domácím léčení, brzy bude moct požádat o schůzku s Pavlem, řekl Šťastný

Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě navržené kandidáty na...

Poslanec Motoristů Filip Turek je v domácím léčení, v pondělí má kontrolu v nemocnici a Motoristé věří, že velmi brzy bude moct požádat o schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. V pořadu Za pět minut...

13. prosince 2025  13:54

Mladý řidič havaroval na Písecku čelně do stromu, vrtulník přiletět nemohl

Dvaadvacetiletý řidič havaroval nedaleko Milevska s mercedesem do stromu....

Dvaadvacetiletý řidič havaroval v sobotu ráno nedaleko Milevska na Písecku s mercedesem do stromu. Nehodu oznámil jiný šofér, který si havarovaného vozu všiml. Přivolaní hasiči mladíka z auta museli...

13. prosince 2025  13:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.