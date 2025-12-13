„Prostitutky by byly panovnicemi ve svém království,“ řekl pro francouzskou rozhlasovou stanici RTL poslanec Národního sdružení Jean-Philippe Tanguy, který už podle svých slov připravil návrh příslušného zákona. Ten umožní, že se případné nové nevěstince budou moci otevřít ve formě družstva.
Tamní pracovnice a pracovníci tam také podle tohoto politika budou ve větším bezpečí než dnes. „Bijí je, někdy jim i podřežou hrdlo, ale nikdo o tom nemluví!“ rozčiluje se poslanec, který podle svých slov v mládí pracoval pro jednu neziskovou organizaci pomáhající sexuálním pracovnicím. Jejich útrapy tak viděl zblízka, píše France Info.
Prostitutky v Paříži demonstrovaly proti pokutám pro své klienty
Vykřičené domy jsou ve Francii zakázané už od roku 1946, podle současné legislativy však prostitutky a prostituti stále mohou nabízet své služby. Posledních téměř deset let jejich klientům ovšem hrozí pokuta 1 500 eur (36 tisíc korun). A podle Tanguye to sexuálním pracovnicím jen ztížilo každodenní život.
„Trestání klientů vrátilo prostitutky do strašných, odporných podmínek a o to víc je to donutilo pracovat na temných, skrytých a tudíž velmi nebezpečných místech,“ míní. Odmítá přitom termín „bordel“, nová místa podle něj budou spravovat samotné prostitutky, které tak nad sebou nebudou mít žádného „pasáka“ ani „bordelmamá“. „Nejde o to dát moc nějaké formě kuplířství nebo otroctví, to je vyloučeno,“ ujišťuje Tanguy.
Prostituce na střední. Ve Francii se jí věnuje stále více nezletilých dívek
Tvrdí také, že nový zákon podporuje i Le Penová. Jiný poslanec strany se však pro RTL podivil, že o návrhu „slyší ve stejnou chvíli jako vy“. „Nikdy o tom nebyla řeč,“ dodal. Návrh krajní pravice nicméně v zemi znovu rozproudil debatu o legalizaci sexuální práce. Ženy a muži v tomto oboru by po zavedení novinky měli nárok na důchod či podporu v nezaměstnanosti, platili by také daně.
Podobná debata se ostatně rozhořela i v dalších zemích, připomíná portál Politico. Obnovit „bordely“ a regulovat prostituci chtějí například i vládní politici v Itálii, ani tam však zatím nepřistoupili ke konkrétním krokům.