Zapáleny byly desítky aut, kriminální gangy útočily na náhodné chodce. Situace se podle policistů zcela vymkla kontrole.

Je to nový fenomén. Větší města, jako je Paříž, Lyon či Marseille, už si zvykají na násilí převážně arabských a severoafrických migrantů dlouhé desítky let. Teď najednou stejnou zkušenost zažívají i lidé v kdysi idylických místech na krajích menších francouzských měst, kde dříve býval klid. Násilí prorůstá vytrvale dál do dalších oblastí. Právo a pořádek se hroutí.