Před mešitou na jihu Francie se střílelo, policie zadržela útočníka

Podle agentury AFP na místě střelby explodoval i zapálený kanystr s benzínem, jednalo se ale pouze o slabý výbuch.

Údajný útočník, muž ve věku 84 let, utekl, brzy byl však zatčen v blízkosti svého bydliště. V jeho autě se našla střelná zbraň. Motiv činu je zatím nejasný.

Podle policejního zdroje agentury Reuters měl muž konexe mezi zástupci krajní pravice. Podle jiného zdroje agentury kandidoval v roce 2015 za nacionalistickou stranu Národní sdružení (tehdy Národní fronta) vedenou političkou Marine Le Penovou.

Muž se měl snažit zapálit dveře mešity, když se mu v tom dva muži ve věku 78 a 74 let pokusili zabránit. Útočník kolem sebe začal střílet, jednoho z nich přitom zasáhl do hrudi, uvedl The Telegraph.

Čin už na svém twitterovém účtu odsoudila právě šéfka Národního sdružení Le Penová. „Útok na mešitu ve městě Bayonne je neomluvitelný skutek, který jde proti všem hodnotám našeho hnutí,“ napsala.