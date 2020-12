Dvojice se vydala pěšky z Marseille do Paříže, posbírala pět tisíc roušek

Arrivée hier de Frédéric Munsch et Edmund Platt de @1PieceOfRubbish à la Gare de Lyon, fin de leur périple de Marseille à Paris et 6300 masques ramassés en chemin. Soit + de 7 masques par km!!! On y était avec nos 27 masques trouvés sur 6 km à Paris. https://t.co/AyRxR808qs