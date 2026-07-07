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Le Penová stále může být prezidentkou. Vychovala si však nástupce, říká expertka

Kateřina Havlická
  18:39

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V Paříži se na podporu krajně odsouzené pravicové političky Marine Le Pen shromáždili tisíce lidí. (6. dubna 2025) | foto: AP

Francouzský odvolací soud sice krajně pravicovou političku Marine Le Penovou potrestal vězením, v praxi však verdikt nebude mít větší dopad. Bývalá předsedkyně Národního sdružení může v příštích volbách kandidovat a stát se prezidentkou. Trest za zpronevěru evropských peněz její popularitu neohrozí, říká v rozhovoru pro iDNES.cz analytička Zuzana Špoutilová. Očekává však, že sama Le Penová dá raději přednost svému nástupci.

Francouzský odvolací soud dnes potvrdil vinu Marine Le Penové a udělil jí trest tří let za mřížemi. Z toho dva roky dostala podmíněně a jeden rok domácího vězení s elektronickým náramkem. Je to podle vás konec její politické kariéry?
To si nemyslím. Marine Le Penová je matador francouzské politiky a samozřejmě i její strana Národní sdružení má obrovskou podporu. To se v nejbližší době nezmění. Sama Le Penová má také výraznou podporu. Je jí 57 a jeden rok bude muset strávit s elektronickým náramkem, ale i s tímto omezením bude bezpochyby velice politicky aktivní. A diskurz, který kolem sebe vytvořila, že to byl politicky motivovaný proces a hon na čarodějnice, bude dál přiživovat. Za tři roky nebo i za rok se klidně může vrátit.

Nemocnice mluví o tom, že zdravotníci si připadají jako za covidu, což je alarmující, když jsme teprve na začátku července. Levicová témata jako změna klimatu nebo reforma zdravotnictví tak budou témata, o kterých se podle mě bude mluvit.

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