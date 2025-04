Fotky zvěrstev, nákladné večírky. Skandály provázejí Le Penovou celou kariéru

Trojnásobná prezidentská kandidátka Le Penová podle vyšetřovatelů zneužila peníze, které jsou europoslancům k dispozici k hrazení pracovních výdajů, mezi něž patří i placení asistentů. Z těchto peněz totiž podle tvrzení prokuratury vyplácela lidi, kteří pracovali pro Národní sdružení (RN), tehdy nazvané Národní fronta (FN).

Vyšetřovatelé se zabývali případy až 49 asistentů ve třech poslaneckých obdobích Le Penové mezi lety 2004 a 2016. Vyšetřování podnítila parlamentní zpráva, podle níž někteří z těchto údajných asistentů zastávali vysoké pozice v tehdejší Národní frontě, což se zdálo být neslučitelné s jejich prací v Evropském parlamentu (EP).

Francouzská justice se případem začala zabývat na jaře roku 2015 po upozornění EP na možné nesrovnalosti ohledně vyplácení odměn asistentům europoslanců za FN. Na konci roku 2016 bylo vyšetřování svěřeno dvěma soudcům pařížské finanční prokuratury.

Le Penová se opakovaně odmítla k soudu dostavit k podání vysvětlení, a tak justice překvalifikovala podezření ze „zneužití důvěry“ a „spoluviny“ na „zpronevěru veřejných prostředků“.

Kauza, jež skončila pětiletým zákazem ucházení se o veřejné funkce a dvouletým nepodmíněným trestem, však není jedinou související s funkcí Le Penové v Evropském parlamentu.

V roce 2018 soud političce nařídil vrátit částku téměř 300 tisíc eur (7,46 milionu korun), která jí byla vyplacena za zaměstnávání fiktivní asistentky.

Evropský parlament rovněž od Le Penové požaduje asi 40 tisíc eur (téměř milion korun) v jiné kauze, která se týká zaměstnávání osobního strážce jako asistenta.

Parlament se v obou případech opíral ve svých nárocích o vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Další kauzy se týkají například nákladných večírků RN opět financovaných z evropských peněz.

Jinou kauzou spojenou s Le Penovou je šíření fotografií zachycujících zvěrstva páchaná takzvaným Islámským státem (IS). V březnu 2018 ji začaly stíhat úřady na základě obvinění, že na konci roku 2015 umístila na Twitter tři fotografie zachycující zavraždění rukojmí IS. Reagovala tak na přirovnání její strany k IS v jednom televizním pořadu.

V březnu 2017 ji Evropský parlament zbavil imunity. Politička byla ale následně zvolena poslankyní francouzského Národního shromáždění a Evropský parlament opustila. Imunity ji zbavil v listopadu 2017 i francouzský parlament. Soud v květnu 2021 Le Penovou v této kauze osvobodil s tím, že záběry byly sice násilné, avšak Le Penová jejich zveřejněním na Twitteru v roce 2015 neusilovala o šíření nenávisti.

Le Penová, která převzala vedení krajně pravicové strany Národní sdružení (Rassemblement National, do roku 2018 Národní fronta) v roce 2011 od svého otce Jeana-Marie Le Pena, se už třikrát se ucházela o úřad francouzského prezidenta, přičemž dvakrát postoupila do druhého kola.

V roce 2012 skončila v prvním kole třetí se ziskem 17,9 procenta hlasů. V roce 2017 ji ve druhém kole s téměř dvojnásobným počtem hlasů porazil nynější prezident Emmanuel Macron. Le Penová získala 33,39 procenta hlasů. A v roce 2022 získala ve druhém kole s týmž soupeřem 41,5 procenta hlasů.