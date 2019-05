Le Penová použila gesto bílých nacionalistů. Jeho význam údajně neznala

Le Penová vyrazila do Tallinu, aby se setkala s poslanci estonské krajně pravicové strany EKRE, která se nedávno stala součástí koaliční vlády. Účelem cesty bylo jednání o vytvoření nového bloku nacionalistických a krajně pravicových stran, a to po nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Právě nacionalistům dávají předvolební průzkumy velkou naději a úspěch.



U té příležitosti si francouzská politička udělala snímek s pětadvacetiletým poslancem EKRE Ruubenem Kaalepem, na kterém oba použili gesto, které vyjadřuje OK, tedy vše v pořádku.

Kaalep poté fotografii umístil na svůj Facebook, kde si jí okamžitě všimla světová média. „Selfie jsme si udělali na jeho žádost, pro mě tento signál znamená obyčejné OK,“ uvedla podle BBC Le Penová.



Tento symbol však v posledních letech s oblibou používají bílí nacionalisté, kteří mu dávají jiný význam. „Jakmile jsem se to dozvěděla, požádala jsem Kaalepa, aby snímek okamžitě smazal. Nikdy jsem o dalším významu tohoto triviálního gesta neslyšela,“ uvedla Le Penová. Navzdory tomu však sklidila kritiku za neznalost pravicové scény, ve které sama působí.

Americká krajní pravice, konzervativci nebo dokonce podezřelý z masové vraždy použili v nedávné době tento symbol, aby vyprovokovali média nebo opoziční politiky. Kdy tedy gesto OK není v pořádku? Celá sága odstartovala jako vtip na internetu, jehož cílem bylo přiřknout nevinnému gestu skrytý význam, který přivede média a zastánce levicové politiky do varu.

Z médií si tehdy vystřelil internetový portál 4Chan, který je zdrojem mnoha vtipů a meme obrázků a jehož publikum tvoří především příznivci pravice. 4Chan do světa vypustil hoax, v rámci kterého přesvědčil reportéry o existenci falešného mocenského symbolu bělochů.



Stejné gesto použil střelec z novozélandského Christchurche

Pokud sevřete palec a ukazováček do gesta OK, vznikne mezi zbývajícími třemi prsty písmeno „W“. Spojený palec a ukazováček zase symbolizují písmeno „P“. Tato písmena jsou zkratkou pro anglické slovní spojení „white power“, což lze do češtiny přeložit jako „bílá síla“.

Minipouce ️‍♿️ (Twitter) @carole69100 Connue des plongeurs sous-marins pour signifier «ok», cette position de la main a depuis été reprise par les partisans de la supériorité de la race blanche aux USA. Le tueur de Christchurch a fait ce signe lors de son inculpation après avoir assassiné 51 fidèles dans des mosquées https://t.co/bD1D6ViFdf 5 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Vtip měl takový úspěch, že se gesto velmi rychle rozšířilo mezi krajní pravicí a bílými nacionalisty. U soudu ho minulý měsíc použil Brenton Tarrant, který je podezřelý ze střelby ve dvou mešitách na Novém Zélandu, při které zemřelo padesát lidí. Také jemu šlo podle BBC o gestikulaci symbolu bílé síly, která má znamenat nadřazenost bílé rasy nad ostatními.



„Od roku 2019 to vypadá, že bílí nacionalisté opustili ironický záměr a používají symbol jako výraz bílé nadvlády,“ uvedla pro list The Washington Post Americká liga proti hanobení (ADL). Ve většině světa však gesto OK stále znamená, že je vše v pořádku. V některých zemích ale může mít také jiné významy - od vulgarit po neškodné vtipy.



Ještě předtím, než 4Chan vymyslel pro gesto alternativní význam, ho podle BBC s oblibou používali příznivci amerického prezidenta Donlada Trumpa.

ADL zdůrazňuje, že valná většina lidí gesto stále využívá v jeho tradičním významu. „Nelze předpokládat, že každý, kdo takové gesto použije, má na mysli bílí nacionalismu. To lze tvrdit pouze v případech, kdy lze prokázat jasnou souvislost,“ uvedla ADL.

A právě tu lze podle kritiků prokázat v případě Le Penové. Gesto nepoužívá pouze Kaalep, se kterým se vyfotila, ale také dva prominentní lídři EKRE. Mart Helme a Martin Helme tento symbol použili, když skládali přísahu při vstupu do estonské vlády.