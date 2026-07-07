Le Penová se nevzdává. Budu kandidovat na prezidentku a u soudu se bránit, řekla

Politička o svých volebních plánech pohovořila v pořadu stanice TF1.
Soud v úterý rozhodl, že Le Penová je vinna ze zneužití veřejných prostředků, protože platila zaměstnance své strany Národní sdružení (RN) penězi určenými na financování asistentů v Evropském parlamentu. Uložil jí tři roky vězení, z toho jeden rok s elektronickým náramkem a dva roky podmíněně.
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Le Penová je vinna, rozhodl odvolací soud. S náramkem do voleb nepůjdu, řekla dříve
Zkrátil také původní délku zákazu kandidovat na veřejné funkce. Le Penová tak po dobu 45 měsíců nesmí vykonávat veřejnou funkci, z toho 30 měsíců podmíněně. Musí rovněž zaplatit pokutu 100 tisíc eur (přes 2,4 milionu korun).
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